شكرا لقرائتكم ناشئو اليد يواجهون سلوفينيا في دور الـ 16 بكأس العالم في مقدونيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه فى الثانية ظهر اليوم الأربعاء ، منتخب ناشئين كرة اليد بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد نظيره السلوفينى فى إطار دور الـ 16 بكأس العالم المقام فى مقدونيا .

و يسعى منتخب ناشئين اليد إلى تحقيق الفوز فى هذه المواجهة من أجل منافسة الـ 8 الكبار و الدخول فى المربع الذهبى لتحقيق مركز يليق بمكانة مصر فى ظل التألق التى تشهده كرة اليد المصرية .

و يعول الجهاز الفنى للمنتخب أمال عريضة على اللاعبين أصحاب المهارات و خاصة أحمد هشام الحاصل على لقب الأفضل فى لقاءين أمام السويد و المجر فى الدور الأول و حسن قداح و معهم حارس المرمى عبد الرحمن حميد .

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يفرض الجهاز الفنى للمنتخب السيطرة على اللاعبين من أجل التركيز عن طريق سحب الهواتف و منحها لهم فى أوقات مخصصة للإطمئنان على أسرهم مع إنضباط مواعيد الخلود إلى النوم وفقا للبرنامج اليومى للمنتخب .

و حصل منتخب ناشئين كرة اليد على راحة أمس بعد ختام الدور الأول الذى شهد تصدر أحفاد الفراعنة للمجموعة الثانية برصيد 8 نقاط . و شهد مشوار ناشئين اليد فى الدور الأول تحقيق الفوز على السويد فى ضربة البداية بنتيجة 32 / 29 قبل الخسارة من فرنسا 28 / 24 ثم الفوز على تايوان 36 / 25 ثم كندا 47 / 20 و أخيرا المجر 31 / 24 .

وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.