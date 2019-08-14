شكرا لقرائتكم إنبى يطلب استعارة محمد شريف من الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب مسئولو نادي إنبي إستعارة محمد الشريف لاعب النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية. تضمن طلب إنبي للنادي الأهلي إستعارة محمد الشريف لمدة موسم واحد. من المقرر أن يحسم مسئولو النادي الأهلي طلب نادي إنبي بإعارة اللاعب من عدمه ، و إن كان الأقرب هو موافقة الأهلي على رحيل اللاعب الذى أصبح أسير دكة البدلاء فى الفترة الأخيرة.

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