شكرا لقرائتكم الانتاج الحربي يستأنف تدريباته بالمصانع الحربية استعدادا للموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود اليوم الأربعاء فريق الانتاج الحربى بقيادة مختار مختار لإستئناف تدريباته على ستاد المصانع الحربية استعداداً للموسم الجديد.

ومنح مختار مختار لاعبى فريقه أجازة 4 أيام للاحتفال بعيد الاضحى المبارك مع أسرهم .

وحذر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار لاعبيه فى الإفراط بتناول اللحوم خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

وأكد الجهاز الفنى أن سيتم فرض غرامات على لاعبيه ،حال ثبوت تعرضهم لزيادة فى الوزن وهو ما يؤثر على ليقاتهم البدنية بشكل كبير.

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ومن المقرر أن يخضع اللاعبين لقياسات وزن عقب العيد للوقوف على مدى التزامهم بالتعليمات.

وخاض الإنتاج الحربى معسكرًا مغلقًا بشرم الشيخ ثم عاد للقاهرة ليواجه نظيره خورفكان شارقة الإماراتى ويفوز عليه وديًا بهدفين مقابل هدف ، ثم واجه عجمان الاماراتى وفاز عليه بهدفين مقابل هدف ثم واجه المصرى البورسعيدى وفاز عليه بخماسية مقابل هدف .