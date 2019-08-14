برشلونة يقدم عرضاً جديداً لضم نيمار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت تقارير، أمس، عن سفر مسؤولي برشلونة الإسباني إلى العاصمة الفرنسية باريس، من أجل التفاوض بشأن عودة النجم البرازيلي نيمار إلى النادي الكاتالوني الذي تركه في صيف 2017 للالتحاق بباريس سان جرمان.

وأفاد راديو «راك 1»، والتلفزيون الكاتالوني «تي في 3»، بأن مدير الكرة في برشلونة، المدافع الدولي الفرنسي السابق إيريك أبيدال، ومسؤولين آخرين، سافروا إلى العاصمة الفرنسية من أجل لقاء نظرائهم في سان جرمان للتفاوض حول إمكانية الاتفاق بشأن نيمار الذي كلف بطل فرنسا 222 مليون يورو لضمه في صيف 2017.

وتحدث راديو «راك 1» في موقعه عن: تقدم ملحوظ، لا سيما بعدما رفض مسؤولو سان جرمان حتى الآن مقابلة مبعوثي برشلونة، لكن هذا لا يعني أن الصفقة قريبة. وتتحدث التقارير عن أن صفقة استعادة نيمار من سان جرمان قد تتضمن حصول الأخير على لاعبين من برشلونة مثل البرازيلي فيليبي كوتينيو، أو الكرواتي إيفان راكيتيتش.

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ويعتبر برشلونة وريال مدريد الوجهتين الأكثر ترجيحاً بالنسبة إلى نيمار الذي توج خلال مشواره في «كامب نو» بلقب الدوري الإسباني مرتين، ودوري أبطال أوروبا عام 2015 خلال أربعة مواسم مع النادي الكاتالوني.

وذكرت صحيفة «إس» الإسبانية أن سان جرمان عرض على ريال مدريد التعاقد مع نيمار، شرط أن تمنحه الصفقة فرصة استعادة مبلغ ال222 يورو الذي دفعه في صيف 2017، أو أن تضمن لاعبين ومبلغاً مالياً.

لكن صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكاتالونية، رأت أن نيمار يفضل العودة إلى «كامب نو»، واللعب مجدداً إلى جانب زميليه السابقين الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروجوياني لويس سواريز.

وأوردت الصحيفة أن اللاعب حدد تاريخ 20 أغسطس/ آب لكي يعرف جدية برشلونة في الحصول على خدماته، وقد يدرس وجهات أخرى في حال العكس.