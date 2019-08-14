اختتام بطولة الرماية بالمسدس الأولمبي للسيدات في شرطة دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج العقيد علي خلفان المنصوري مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالنيابة في شرطة دبي، الفائزات في بطولة الرماية للمسدس الأولمبي للسيدات، والتي نظمها قسم الأنشطة الداخلية بإدارة الشؤون الرياضية.

حضر ختام البطولة الرائد حسن عبد الرحمن العبدولي رئيس قسم الأنشطة الرياضية الداخلية مشرف البطولة، والملازم أول عثمان أهلي، محكم ومدرب، إلى جانب مشرفي البطولة، وعدد من الضباط والمسؤولين.

وأشاد العقيد علي خلفان المنصوري بالنتائج المحققة التي ظهرت عليها المتسابقات في البطولة، والأرقام المسجلة، مؤكداً أهمية مثل هذه البطولات التي تقيمها شرطة دبي سنوياً في إطار تطوير المستويات، واكتشاف القدرات الجيدة، التي ترفد بها فرق شرطة دبي والمنتخبات الوطنية. وكرّم العقيد علي خلفان المنصوري يرافقه الرائد حسن عبد الرحمن العبدولي، الفائزات، من فئة المحترفات، ونالت المركز الأول وكيل أول ميثاء محمد سيف من الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، وحصدت المركز الثاني عريف أول انتصار غلام محمد من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، فيما حازت المركز الثالث الرقيب أول إيمان صالح الجنيبي من إدارة أمن المواصلات. وفي فئة الهواة نالت المركز الأول الشرطية سمية قدرة كريم من إدارة أمن المواصلات، والمركز الثاني العريف أول فاطمة فايز الكندي من الإدارة العامة لحقوق الإنسان، فيما حصدت رقيب أول أسماء أحمد ناصر المركز الثالث.

يُذكر أن البطولة استمرت خمسة أيام بمشاركة كبيرة من الشرطة النسائية بالإدارات العامة والمراكز في شرطة دبي، واختتمت بتتويج البطلات من راميات شرطة دبي.