شكرا لقرائتكم خبر عن التحضير للموسم المحلي أهم مكاسب «أصحاب السعادة» في الأبطال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ظهر الوحدة بمستوى جيد رغم خسارته أمس الأول أمام النصر السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مرحلة الإياب من دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا وفقدان فرصة استكمال منافسات البطولة والمضي قدماً فيها بعد أن كان قد تأهل إلى ثمن النهائي للمرة الأولى منذ 12 عاماً، حيث لم ينجح في تجاوز دور المجموعات منذ 2007 والتي كانت أفضل مشاركة لأصحاب السعادة بعدما نجح في الوصول إلى دور نصف النهائي.

وخطف النصر بطاقة العبور لدور الثمانية للمرة الأولى في تاريخه في البطولة بمسماها الجديد، حيث سبق له الوصول إلى دور ثمن النهائي في 2011.

وتقاسم الفريقان الأفضلية في مباراتي دور الستة عشر، حيث كان الوحدة الطرف الأفضل عندما حل ضيفاً على النصر في الرياض، وكاد أن يخرج بنتيجة الفوز، ونجح في فرض التعادل على مضيفه، فيما جاءت مباراة العودة بأفضلية للنصر لم تمنع العنابي من تقديم مستوى جيد وإهداره للكثير من الفرص المؤكدة.

وعقب خروج الوحدة من منافسات البطولة الآسيوية، حافظ نجمه ليوناردو على صدارته للهدافين، برصيد 9 أهداف، ويأتي خلفه جوليانو لاعب النصر الذي أحرز هدفين لفريقه أمس الأول، ليرفع رصيده إلى 7 أهداف في البطولة.

وتجدر الإشارة إلى أن أهم مكاسب العنابي من المشاركة قارياً وخوض منافسات البطولة قبل انطلاق الموسم الجديد، الإعداد والتحضير جيداً للمحك المهم الذي ينتظر اللاعبين على صعيد البطولات المحلية والدخول للمنافسة بقوة خاصة على بطولة الدوري، حيث نجح في التتويج بكأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي وبطولة السوبر في عدة مناسبات خلال المواسم الماضية.

بدوره قال الهولندي موريس شتاين المدير الفني للوحدة، إن فريقه قدم مردوداً جيداً، وبدا حزيناً من وداع العنابي للبطولة.

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وأردف في تصريحات صحفية: اللاعبون جاهدوا طوال فترات اللقاء من أجل زيارة شباك النصر ونجحنا في مناسبتين في التسجيل، ونتطلع إلى تطور المستوى وأن

يظهر اللاعبون بصورة أفضل والاستفادة من المشاركة في البطولة القارية التي تكسب اللاعبين خاصة الواعدين خبرة غنية ومثمرة.

ومن جانبه هنأ البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للنصر، اللاعبين بالفوز والتأهل إلى دور ربع النهائي، وقال: النصر خاض المباراة بخبرة وذكاء وعلم بصورة جيدة حتى يخرج بالمطلوب ويظفر ببطاقة التأهل إلى ربع النهائي، توقعنا مباراة صعبة، والانضباط والتركيز سر الخروج بالنتيجة المستحقة.

وأضاف: الوحدة ليس بالخصم السهل، لقد سبق وسجل هدفاً على ملعبنا في الرياض وقدم مستويات جيدة في البطولة بشكل عام، لم نبادر بالضغط الهجومي منذ صافرة البداية لننقل انطباعاً لدى المضيف بأن المباراة سهلة، ومن ثم نبدأ في التعامل مع المباراة كما رأى الجميع».

وأشار إلى أن الوعد الذي قطعه في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة بزيارة الشباك وإحراز أكثر من هدف، أوفى به اللاعبون في الملعب.

وأوضح: «ما زلنا في طور مرحلة الإعداد للموسم المحلي، والوحدة كانت لديه الأفضلية، حيث بدأ مرحلة الإعداد مبكراً، كنت على ثقة بأننا قادرون على الفوز وحسم الأمور في مباراة العودة، وذلك منذ أن قاتل اللاعبون في الدقائق الأخيرة لمباراة الذهاب ومنع أهدافاً محققة لمصلحة الوحدة».

من جهته أكد جوليانو لاعب النصر الذي وقع عليه الاختيار من الاتحاد الآسيوي للفوز بجائزة أفضل لاعب في المباراة، أن فريقه استحق التأهل إلى الدور التالي، وقال: «جئنا من أجل الفوز، والجميع تعاهد قبل المباراة على تصحيح الأمور». وأرجع الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين إلى قتال زملائه اللاعبين طوال زمن المباراة.