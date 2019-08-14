مرسيليا يفسخ عقد عادل رامي بسبب «المصارعة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر نادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي تسريح مدافعه عادل رامي بعد هروبه من التدريبات من أجل المشاركة في مسابقة للمصارعة في الطين في تلفزيون الواقع.

وأخبر عادل رامي ناديه بأنه يعاني الإصابة وأنه غير قادر على خوض التدريبات، لكن تم مشاهدته في برنامج «فورت بويار» أثناء حضوره منافسات للمصارعة.

واجتمع محامو مرسيليا مع ممثلي عادل رامي وأبلغوهم بإنهاء عقد اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً.