شكرا لقرائتكم خبر عن الألمانية هيلين بطلة مونديال «أم الإمارات» في وندسور والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توجت الفارسة الألمانية هيلين بوهلر على صهوة الجواد «كاميكازي» لالموست اول بارتنر شيب وبإشراف آدم نيوي، بطلة للجولة الخامسة من مونديال سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» للسيدات، والذي أقيم أمس الأول بمضمار رويال وندسور بالعاصمة البريطانية لندن، ضمن فعاليات النسخة الحادية عشرة من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.
ويقام المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات».
شارك في سباق مونديال سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات (افهار) البالغ جائزته 14 ألف جنيه استرليني، 10 من الفرسان من بلجيكا، والمجر، وإيرلندا، وإيطاليا، وهولندا والنرويج، وكرواتيا، وإسبانيا، وألمانيا، والمملكة المتحدة.
وأثبتت الفارسة الألمانية هيلين براعتها في هذا السباق، حيث انطلقت من البوابة الخامسة، وظلت خلف المتصدرين ولم تستعجل كثيراً، وفي آخر 600 متر في عمق المستقيم تقدمت إلى الصدارة، وتم قيادة الجواد بقوة في آخر 400 متر.
وابتعدت هيلين عن اقرب منافسيها لتصل إلى خط النهاية مرتاحة، وبفارق 2,75 طول عن وصيفتها الفارسة المجرية ايزتر جيليس، وقطعت مسافة السباق البالغة 1600 متر على صهوة الجواد المنحدر من نسل «كاولينو» في زمن قدره 1:55:36 دقيقة.
وأما صاحبة المركز الثاني المجرية ايزتر فانطلقت من البوابة الثانية على صهوة «زين زاكليس» لمزرعة زين العربية وبإشراف بيتر همر سلاي، وكانت خلف المتصدرين مباشرة وطاردت المتصدر في آخر 400 متر ولكن لم تلحق بالفائزة.
وحلت في المركز الثالث بفارق عنق عن الثانية الفارسة الإسبانية بياترز الونسو على صهوة «فينديتا» لالموست اول بارتنر شيب وبإشراف آدم نيوي، ونافست بقوة وكانت تحتل المركز الثاني قبل أن تخسر مركزها في الأمتار الأخيرة.
وأعربت البطلة هيلين بوهلر، عن سعادتها الغامرة بالفوز بلقب الجولة الخامسة، وتأهلها للنهائيات التي ستقام بمضمار أبوظبي نوفمبر المقبل، مشيدة بالجواد الذي يدربه آدم بوهلر لتحقيق الإنجاز.
ويعتبر هذا الفوز هو الرابع في مسيرة الفارسة المولودة في عام 1998 من إجمالي 81 مشاركة، ومازالت الفارسة البالغ وزنها 51 كلجم، في مرحلة الدراسة (طالبة)، وحصلت على اول رخصة لها في قيادة الخيول عام 2017. وأبرز انتصار لها جاء عبر الجواد «سايلنت ووتر» في مضمار كينسيم بارك في عام 2019.
وعقب ختام السباق قامت لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية، مدير عام الوثبة ستاليونز، رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل «ايفهرا»، وسميرة معتوق، بتقديم الجوائز للفائزين.
وشارك في مراسم التتويج فادية كرم ممثلة عن الرعاة، وجيني هاينز من منظمة الخيول العربية الأصيلة في بريطانيا، ونزار شهاب.
ويستضيف مضمار سلوزفيتش في العاصمة البولندية وارسو يوم 18 أغسطس الجاري، فعاليات الجولة الخامسة من كأس زايد، والجولة السادسة من مونديال «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات «افهار».
فرصة رائعة
قالت جيني هاينز، المديرة التجارية والمالية لمنظمة الخيول العربية في بريطانيا: يسعدنا أن نثمن النجاح الكبير لسباقات مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في المملكة المتحدة، ونحن فخورون بأن سباق كأس زايد كان أول حدث في المجموعة الأولى يستضيفه مضمار رويال وندسور، إلى جانب سباق البوني لبطولة الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان، إنها فرصة رائعة لجميع المشاركين.
قيمة كبيرة
توجه منصور عبدالله خلفان بالهول سفير الدولة لدى المملكة المتحدة بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة "أم الإمارات".
وأشاد بالنجاح الباهر التي حققه مونديال «أم الإمارات» واتساع رقعة المشاركة من قبل نخبة فارسات العالم. وأكد أن سباقات الخيول العربية الأصيلة تبرز مدى الاهتمام الذي توليه الدولة للرياضات التراثية والخيول العربية، لما تمثله من قيمة ومعنى لأبناء الوطن. واختتم موجهاً الشكر لجميع الداعمين والرعاة للمهرجان مشيداً بدورهم الإيجابي في دعم المهرجان.
صوايا: خريطة الرياضة النسائية ترتقي عالمياً
أشادت لارا صوايا بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات» المتواصل للمرأة بشكل عام والمرأة الرياضية بشكل خاص، والذي يرسم خريطة الرياضة النسائية ويرتقي بها عالمياً.
وقالت إن هذا الدعم بدأ يجني ثماره من خلال السمعة العالمية التي اكتسبتها بطولة العالم للسيدات، وبطولة الفرسان المتدربين، وحرص الفرسان والفارسات من جميع دول العالم على المشاركة في هاتين البطولتين.
وتوجهت لارا صوايا بالشكر إلى منصور بالهول سفير الإمارات في لندن على جهود السفارة ودعمها، مما أسهم في إنجاح سباقات المهرجان، وتكريس هذه الجهود بما يخدم نهج السفارة في نقل الرسالة السامية لدولة الإمارات إلى العالم.
خمس بطلات يتأهلن للنهائيات
تأهلت 5 بطلات للنهائيات في أبوظبي، وتوجت الفارسة الدنماركية فيكتوريا لارسن بلقب الجولة الأولى من مونديال «أم الإمارات» للسيدات في مراكش بالمملكة المغربية، فيما توجت الفرنسية ميلاني بلات بلقب الجولة الثانية التي أقيمت في تولوز بفرنسا. وفازت بالجولة الثالثة التي أقيمت في استوكهولم بالسويد الفارسة السويدية اولريكا هولمكويست، فيما انتزعت لقب الجولة الرابعة التي أقيمت في بوخارست برومانيا الفارسة البريطانية اليسون دانييل إلى جانب الفارسة هيلين بوهلر.
وتقام نهائيات البطولة يوم 24 نوفمبر بالعاصمة الإماراتية أبوظبي بعد تأهل البطلات السبع.
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