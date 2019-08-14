الألمانية هيلين بطلة مونديال «أم الإمارات» في وندسور

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توجت الفارسة الألمانية هيلين بوهلر على صهوة الجواد «كاميكازي» لالموست اول بارتنر شيب وبإشراف آدم نيوي، بطلة للجولة الخامسة من مونديال سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» للسيدات، والذي أقيم أمس الأول بمضمار رويال وندسور بالعاصمة البريطانية لندن، ضمن فعاليات النسخة الحادية عشرة من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

ويقام المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات».

شارك في سباق مونديال سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات (افهار) البالغ جائزته 14 ألف جنيه استرليني، 10 من الفرسان من بلجيكا، والمجر، وإيرلندا، وإيطاليا، وهولندا والنرويج، وكرواتيا، وإسبانيا، وألمانيا، والمملكة المتحدة.

وأثبتت الفارسة الألمانية هيلين براعتها في هذا السباق، حيث انطلقت من البوابة الخامسة، وظلت خلف المتصدرين ولم تستعجل كثيراً، وفي آخر 600 متر في عمق المستقيم تقدمت إلى الصدارة، وتم قيادة الجواد بقوة في آخر 400 متر.

وابتعدت هيلين عن اقرب منافسيها لتصل إلى خط النهاية مرتاحة، وبفارق 2,75 طول عن وصيفتها الفارسة المجرية ايزتر جيليس، وقطعت مسافة السباق البالغة 1600 متر على صهوة الجواد المنحدر من نسل «كاولينو» في زمن قدره 1:55:36 دقيقة.

وأما صاحبة المركز الثاني المجرية ايزتر فانطلقت من البوابة الثانية على صهوة «زين زاكليس» لمزرعة زين العربية وبإشراف بيتر همر سلاي، وكانت خلف المتصدرين مباشرة وطاردت المتصدر في آخر 400 متر ولكن لم تلحق بالفائزة.

وحلت في المركز الثالث بفارق عنق عن الثانية الفارسة الإسبانية بياترز الونسو على صهوة «فينديتا» لالموست اول بارتنر شيب وبإشراف آدم نيوي، ونافست بقوة وكانت تحتل المركز الثاني قبل أن تخسر مركزها في الأمتار الأخيرة.

وأعربت البطلة هيلين بوهلر، عن سعادتها الغامرة بالفوز بلقب الجولة الخامسة، وتأهلها للنهائيات التي ستقام بمضمار أبوظبي نوفمبر المقبل، مشيدة بالجواد الذي يدربه آدم بوهلر لتحقيق الإنجاز.

ويعتبر هذا الفوز هو الرابع في مسيرة الفارسة المولودة في عام 1998 من إجمالي 81 مشاركة، ومازالت الفارسة البالغ وزنها 51 كلجم، في مرحلة الدراسة (طالبة)، وحصلت على اول رخصة لها في قيادة الخيول عام 2017. وأبرز انتصار لها جاء عبر الجواد «سايلنت ووتر» في مضمار كينسيم بارك في عام 2019.

وعقب ختام السباق قامت لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية، مدير عام الوثبة ستاليونز، رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل «ايفهرا»، وسميرة معتوق، بتقديم الجوائز للفائزين.

وشارك في مراسم التتويج فادية كرم ممثلة عن الرعاة، وجيني هاينز من منظمة الخيول العربية الأصيلة في بريطانيا، ونزار شهاب.

ويستضيف مضمار سلوزفيتش في العاصمة البولندية وارسو يوم 18 أغسطس الجاري، فعاليات الجولة الخامسة من كأس زايد، والجولة السادسة من مونديال «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات «افهار».

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