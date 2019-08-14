ويسلي شنايدر يعتزل اللعب نهائياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد لاعب الوسط الهولندي الدولي السابق ويسلي شنايدر، اعتزاله اللعب نهائياً بعمر الخامسة والثلاثين، وجاء تأكيد شنايدر للموقع الرسمي لنادي مسقط رأسه اوتريخت حيث قرر استئجار إحدى غرف الضيافة في ملعب «جالجينفارد» ليتابع مباريات فريقه خلال موسم 2019-2020. وقال شنايدر الذي خاض 134 مباراة دولية «أحاسيسي تجاه هذه المدينة كبيرة. الآن وبعد أن توقفت عن ممارسة كرة القدم، أود الاستمتاع بمكان رائع لكي أتقاسم فيه ذكرياتي».

وخاض شنايدر أولى مبارياته الدولية في 30 نيسان/إبريل عام 2003 ضد البرتغال وديا (1-1) عندما كان في التاسعة عشرة ويدافع عن ألوان أياكس أمستردام.

وقاد شنايدر بلاده إلى نهائي مونديال جنوب إفريقيا عام 2010 وخسر أمام إسبانيا صفر-1 بعد التمديد، ثم إلى الدور نصف النهائي من مونديال البرازيل بعدها بأربع سنوات حيث حل فريقه ثالثاً.

وبالإضافة إلى أياكس أمستردام، لعب شنايدر في صفوف ريال مدريد الإسباني، إنترميلان الإيطالي، غلطة سراي التركي، نيس الفرنسي ثم الغرافة القطري.