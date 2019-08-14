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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابحث في اسم الكاتب تاريخ النشر: 14/08/2019

نكتب في صفحات الوطن عشق موزون والمجد له أبيات.. والحب أبيات يا سيدي.. في قلبك الشعب مصيون وانته يا حب الشعب قلب الإمارات Advertisements من قلب دارك جيت ما جيت من دون جيتك يا بو خالد وفا خط الابيات

حسان العبيدلي [email protected]

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