100 يوم على انطلاق بطولة موانئ دبي العالمية للجولف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - 100 يوم وتنطلق منافسات بطولة جولة موانئ دبي العالمية للجولف، التي تقام في الفترة من 21 إلى 24 نوفمبر المقبل في عقارات جميرا للجولف، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتعد البطولة الختامية لسلسلة الجولة الأوروبية للجولف التي تقام سنوياً تحت شعار (السباق إلى دبي).

ستكون دبي وجهة لنجوم العالم الذين يتنافسون على أغلى جائزة مالية في العالم مقدمة للبطل في إحدى بطولات الجولف، وذلك بعدما أعلن المنظمون مطلع العام الجاري عن رفع قيمة جائزة بطل الحدث إلى 3 ملايين دولار أمريكي، بزيادة قدرها 113٪ عن مبلغ 1,33 مليون دولار الذي نالها الإنجليزي داني ويليت بطل النسخة الماضية.

وتقام بطولة جولة موانئ دبي العالمية للجولف سنوياً بجوائز مالية إجمالية تبلغ 8 ملايين دولار أمريكي، إلى جانب 5 ملايين إضافية تقدم للحاصلين على المراكز الأولى في ترتيب (السباق إلى دبي) مع نهاية الموسم، ليكون الإجمالي 13 مليون دولار، لكن ما سيتغير هذه المرة هو آلية توزيع الجوائز المالية بما سمح بزيادة القيمة المخصصة للبطل، حيث ستشهد النسخة المقبلة تشكيلة أكثر حصرية من نجوم اللعب مع خفض عدد اللاعبين المشاركين من أفضل 60 لاعباً على مدار الموسم، إلى أفضل 50 لاعباً فقط على مدار الموسم في ترتيب «السباق إلى دبي».

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كما سيتم تعديل توزيع 5 ملايين دولار أمريكي المخصصة لجائزة «السباق إلى دبي» الإضافية، والتي سيتم تقسيمها الآن بين أفضل خمسة لاعبين في ترتيب «السباق إلى دبي» بدلاً من العشرة الأوائل، مع نيل الفائز في نسخة عام 2019 بمبلغ مليوني دولار أمريكي، بزيادة من 1.25 مليون دولار أمريكي التي حصدها الإيطالي فرانشيسكو موليناري العام الماضي، وتعني هذه التغييرات احتمالية فوز اللاعبين بمبلغ 5 ملايين دولار في حال جمع بين لقبي بطولة جولة موانئ دبي العالمية و«السباق إلى دبي».

ويتصدر الإيرلندي شاين لوري ترتيب (السباق إلى دبي) حتى الآن برصيد 3,344.6 نقطة، ويليه بالمركز الثاني بيرند فيسبرجر برصيد 2,812.3 نقطة، وبالمركز الثالث الإسباني جون رام برصيد 2,658.3 نقطة.

وتبقى 14 بطولة حتى موعد بطولة جولة موانئ دبي العالمية، علماً بأن الجولة الأوروبية مرت بمحطات عديدة أبرزها بطولة أبوظبي إتش إس بي سي، وبطولة دبي أوميجا ديزرت كلاسيك.