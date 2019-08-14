أول سيدة تقود مباراة كبرى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ستتركز الأنظار على حكم مباراة اليوم بين ليفربول وتشيلسي، الفرنسية ستيفاني فرابار التي ستصبح أول سيدة تشرف على مباراة كبرى للرجال في المسابقات الأوروبية.

وترغب فرابار في إيصال المباراة إلى بر الأمان على ملعب «فودافون بارك» التابع لنادي بشيكتاش، حيث يبدو ليفربول مرشحاً قوياً للتفوق على تشلسي الخارج من هزيمة ثقيلة أمام مانشستر يونايتد صفر-4 في افتتاح مبارياته الأحد في الدوري الانجليزي.