شكرا لقرائتكم خبر عن والاس سوزا إلى أودينيزي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي أودينيزي الإيطالي لكرة القدم عن انتقال لاعب الوسط الدولي البرازيلي والاس سوزا سيلفا (24 عاماً) إلى صفوفه قادماً من هانوفر الألماني، بموجب عقد لمدة خمسة أعوام. وعلق بييرباولو مارينو المدير الرياضي للنادي الإيطالي، الاثنين، على الصفقة واصفاً اللاعب البرازيلي ب«التعزيز المهم»، والذي «سيمنح التوازن التقني الصحيح للفريق». وتأتي هذه الصفقة ضمن سياسة أودينيزي؛ لتدعيم صفوفه، بعدما حل في المركز ال12 في ال «سيري أ» في الموسم المنصرم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر والاس سوزا إلى أودينيزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.