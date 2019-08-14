كوندي ينتظم في تدريبات بني ياس خلال الأسبوع الحالي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينتظم الإسباني بيدرو كوندي مهاجم بني ياس في التدريبات الجماعية لفريقه خلال الأسبوع الحالي بعد أن تعرض لإصابة في إحدى المباريات الودية التي خاضها الفريق مطلع أغسطس الجاري في معسكر السماوي الصيفي الذي قضاه في إسبانيا استعداداً للموسم الجديد، ولم يتحدد موقفه حتى الآن من المشاركة من عدمه في المباراة الودية التي تجمع بني ياس مع حتا يوم غد.

وقد استأنف بني ياس تدريباته أمس الأول على الملعب الفرعي الملحق باستاد بني ياس في الشامخة الجديدة بمشاركة جميع اللاعبين، وأدى كوندي تدريبات فردية تحت إشراف المعد البدني في إطار مرحلة التأهيل تمهيداً لعودته للمشاركة في التدريبات الجماعية. يذكر أن بني ياس اختتم معسكره الإعدادي للموسم الجديد الذي خاضه في إسبانيا الخميس الماضي وتخلله بعض المباريات الودية متدرجة المستوى ونجح وينفريد شايفر المدير الفني لبني ياس في تجربة أكثر من أسلوب ونهج، حيث كشف في حديثه صحفي سابق، نيته تغيير الأسلوب إلى 3-5-2، وعمد في المباريات الودية على التعرف بصورة أكبر إلى إمكانيات اللاعبين والمفاضلة بين الأساليب المختلفة حيث خاض بعض المباريات بأسلوب 4-4-2. وقرر الجهاز الفني لبني ياس منح اللاعبين راحة لمدة يومين عقب العودة من المعسكر يوم الجمعة الماضي لقضاء عطلة عيد الأضحى مع ذويهم. وسيختتم الفريق تحضيراته مساء اليوم استعداداً لمواجهة حتا في التجربة الودية الأولى عقب العودة من المعسكر.