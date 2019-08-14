شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يحفز لاعبيه ب 60 ألف ريال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي صرفت إدارة النصر السعودي مكافآت فوز بواقع 60 ألف ريال لكل لاعب في الفريق الكروي الأول بعد الفوز على مضيفه الوحدة الإماراتي 3-2 والتأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في النسخة الجديدة.وثمّن كل من صفوان السويكت، رئيس النادي وعبد الرحمن الحلافي المشرف على الفريق دور اللاعبين والمدرب بعد التأهل.

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