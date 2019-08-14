مبارك: نتمنى الاحتفال مع الجماهير في نهاية الموسم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد خلفان مبارك، صانع ألعاب الجزيرة، بفترة المعسكر الصيفي التحضيري التي قضاها الفريق لمدة 20 يوماً، وحتى نهاية الأسبوع الماضي، في هولندا، استعداداً للموسم الجديد، متمنياً أن ينعكس ذلك إيجاباً على الفريق في الموسم، وأن ينافس على كل الألقاب في الموسم الجديد.

وقال في تصريحات صحفية: «جميع الترتيبات والتحضيرات في المعسكر تمت على ما يرام وبشكل أكثر سلاسة، وخرج الجزيرة بمكسب مهم ظهر خلال الانسجام الذي تحقق بين الجهاز الفني واللاعبين، والذي يعد من أهم الأمور في المرحلة الحالية».

وأشار خلفان مبارك إلى أن التفاهم الواضح بينه وبين علي مبخوت هداف الفريق، والذي يقترب من تحقيق لقب الهداف التاريخي للدوري، يعود بالإيجاب على مستوى الفريق بشكل عام، لافتاً إلى أن التفاهم بين صانع اللعب والمهاجم يكون حاضراً في العديد من الأندية، مبيناً أن المستوى الفني العالي الذي وصل له النجم مبخوت بعدما حطم الكثير من الأرقام، يعزز من التفاهم.

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وتمنى مبارك أن يقترن فوزه وتكريمه بالعديد من الألقاب الفردية، آخرها يتمثل في جائزة دوري الخليج العربي الموسم الماضي، بتتويج الجزيرة بالألقاب والعودة للمنافسة بقوة على الصعيد المحلي اعتباراً من الموسم الجديد.

وعن أجمل أهدافه في الموسم الماضي، قال إن هدفه في شباك الفجيرة على ملعب الأخير في الموسم الماضي، كان الأفضل، ولايزال عالقاً في أذهانه حتى الآن، عندما سجل بأسلوب رائع وبلمسة فنان، وأرسل الكرة ساقطة من فوق حارس الفجيرة، مستغلاً تقدم الأخير للذود عن مرماه. وأكمل حديثه: «أفضل تمريرة حاسمة انتهت أيضاً بهدف في شباك الفجيرة ولكن في مواجهة أخرى كانت على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، وسجل الهدف حينذاك البرازيلي ليوناردو مستفيداً من تمريرة طولية ساقطة انفرد البرازيلي على مشارف منطقة الجزاء وأسكنها الشباك.

وتقدم مبارك بالتهنئة إلى جماهير الجزيرة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنياً أن يعيده الله على الجميع بالخير واليُمن والبركات، وختم: «نتمنى الاحتفال مع الجماهير في نهاية الموسم بالألقاب وبعودة الجزيرة إلى منصات التتويج».