لاوري ينسحب من المنتخب الأمريكي للسلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انضم موزع اللعب في فريق تورونتو رابتورز كايل لاوري إلى قائمة الغائبين عن صفوف المنتخب الأمريكي الذي يستعد للدفاع عن لقبه في مونديال السلة المقرر في الصين بين 31 أغسطس/آب و15 سبتمبر/أيلول.

وأكد لاوري، المتوج مع فريقه بطلاً للدوري في الموسم المنصرم، غيابه؛ بسبب إصابة في الإبهام الأيسر وخضوعه لعملية جراحية في يوليو/تموز، وأنه مضطر للخضوع لفترة نقاهة.

وكتب اللاعب الأمريكي على صفحته عبر «إنستجرام»، «كنت آمل في أن أتعافى في الوقت المناسب للبطولة، ولكن الأطباء لم يقوموا بإعطائي الضوء الأخضر من أجل العودة بشكل نهائي إلى الملاعب». وتابع: «أعشق اللعب مع المنتخب الأمريكي، ولكن يترتب عليّ الامتناع عن المشاركة هذه المرة، وتشجيعهم من المنزل».

ويضاف غياب لاوري إلى لائحة طويلة من نجوم الدوري الأمريكي للمحترفين قرروا عدم المشاركة في المنتخب الذي يشرف عليه المدرب غريغ بوبوفيتش؛ بعدما كان أعلن «الملك» ليبرون جيمس في إبريل/نيسان الماضي عن عدم قدرته على الالتحاق بصفوف الفريق.