العراق يواجه البحرين في نهائي بطولة غرب آسيا اليوم

يخوض منتخب العراق الأول لكرة القدم مساء اليوم، على ملعب كربلاء الدولي المباراة النهائية لبطولة اتحاد غرب آسيا أمام شقيقه المنتخب البحريني، بعد أن تصدر المنتخبان المجموعتين الأولى التي أقيمت في كربلاء، والثانية التي أقيمت في أربيل.

ويسعى المنتخب العراقي، الذي سيخوض المباراة بمساعدة جماهيرية كبيرة؛ إذ من المؤمل أن تمتلئ مدرجات ملعب كربلاء الدولي إلى آخرها، لخطف لقب البطولة، التي سبق وأن نال لقبها عام2002 في سوريا.

ذكر مدرب المنتخب العراقي السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، أن المنتخب العراقي استحق الوجود في المباراة النهائية بعد المستوى المتصاعد الذي قدمه اللاعبون في هذه البطولة، عندما نواجه اليوم المنتخب البحريني في المباراة النهائية، سنسعى أولاً إلى التصاعد الفني في الأداء، ومن ثم التفكير بعد ذلك في لقب البطولة. وأضاف: "المنتخب البحريني من المنتخبات المتطورة، وظهر بصورة جيدة في مبارياته التي خاضها ضد الأردن والسعودية والكويت".

وتمنى كاتانيتش، إسعاد الجماهير العراقية، التي كانت خير عون لللاعبين في هذه البطولة من خلال الأداء الفني، وكذلك عبر الحصول على لقب البطولة.

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هذا وقدم الاتحاد العراقي لكرة القدم اعتذاره لنظيره البحريني لتأخر وفد منتخب البحرين في مطار النجف بسبب منح أعضاء الوفد تأشيرات الدخول، التي لم يحصل عليها مسبقاً، الأمر الذي ولد استياء لدى البعثة البحرينية المشاركة في بطولة غرب آسيا التي يستضيفها العراق وتختتم اليوم.

ووصل منتخب البحرين إلى مطار النجف أمس الأول، قادماً من مدينة أربيل، وذلك لخوض المباراة النهائية على استاد كربلاء الدولي أمام المنتخب العراقي.

وذكر الاتحاد في بيان له رداً على بيان مماثل للاتحاد البحريني حسب ما جاء في ذلك: نستغرب صدور بيان من الاتحاد البحريني الشقيق، ذكر فيه حدوث بعض الإشكالات الإدارية عند قدوم وفد المنتخب من مطار أربيل إلى مطار النجف، المنتخب البحريني، دخل إلى مدينة أربيل بموجب تعليمات حكومة إقليم كردستان دون الحصول على تأشيرة الدخول، ما تطلب الحصول عليها في مطار النجف الدولي، وإن الإجراءات الإدارية هي من تسببت في تأخير الوفد كما يحدث في كل مطارات العالم. وأشار البيان إلى أن الاتحاد العراقي يسعى إلى نجاح بطولة غرب آسيا، ولا يمكن له أن يتقاعس في توفير الراحة للوفود الشقيقة، وإن حدث شيء ما، فإنه لا يعدو كونه خطأ غير مقصود لا يمكن له أن يكون باباً للنيل من الأشقاء، ونقدم اعتذارنا مشفوعاً بالمحبة والتقدير.

ولعب المنتخب البحريني ضمن المجموعة الثانية لبطولة غرب آسيا، التي جرت مبارياتها في مدينة أربيل مركز إقليم كردستان العراق وعلى استاد فرانسوا حريري، وتصدر لائحة ترتيبها بعد فوزه على الكويت 1-صفر في آخر مبارياتها ليصل إلى نهائي البطولة، وضمت المجموعة الثانية إلى جانب البحرين منتخبات السعودية والأردن والكويت.

وأوضح منسق مباريات بطولة غرب آسيا على استاد كربلاء الدولي عباس عبد الحسين، أن وفد منتخب البحرين القادم من مدينة أربيل ضم 38 شخصاً، تأخر في مطار النجف ما يقارب الساعة والربع بسبب إجراءات منح التأشيرات، صحيح لدى الوفد البحريني موافقة في الدخول إلا أن تعليمات مطار النجف تقتضي منح تأشيرات اضطرارية وفق إجراءات الدولة. كان على الجهة المنظمة إرسال جوازات سفر الوفد البحريني إلى مطار النجف فور تأهله إلى المباراة النهائية التي يخوضها في كربلاء، لكن هذا لم يحصل وتفاجأ وفد البحرين بالإجراء لدى وصوله قادماً من أربيل».