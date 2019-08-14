شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد 3 صفقات زملكاوية جديدة من مواجهة ديكاداها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرج 3 لاعبين من الصفقات الجديدة التى أبرمها الزمالك من حسابات الجهاز الفنى فى مباراة ديكاداها، المقرر لها يوم الجمعة المقبل على استاد برج العرب، فى ذهاب دور الـ64 من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

واستبعد كلا من المغربى محمد أوناجم ومحمد عبد الشافى وإسلام جابر، حيث جاء خروج أوناجم بسبب الخطأ الذى ارتكب فى قيده بالقائمة الأفريقية ومنعه من المشاركة مع الفريق الأبيض فى الأدوار التمهيدية بدورى أبطال أفريقيا، كما يستمر عبد الشافى وإسلام جابر فى الخضوع لبرنامج تأهيلى بسبب الاصابات المختلفة وعدم الجاهزية.

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وتعاقد الزمالك مع 11 صفقة جديدة، هم محمد عواد حارس الإسماعيلى ومحمد أوناجم جناج الوداد المغربى وأشرف بن شرقى مهاجم الهلال السعودى ومحمد صبحى حارس بتروجت ومحمد أبو جبل حارس سموحة ومحمد عبد الشافى ظهير أهلى جدة وإسلام جابر المنضم من المقاصة وكريم بامبو، وعودة محمود عبد الرازق شيكابالا ومصطفى محمد، وإمام عاشور الذى لم يقيد بالقائمة الأفريقية.

كما يغيب عن المباراة الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك، بسبب عدم الجاهزية الفنية، حيث لم يشارك اللاعب فى تدريبات فريقه منذ نهاية الموسم بمواجهة الأهلى، وحصل بعدها اللاعب على فترة أجازة طويلة، وانتظم أمس الثلاثاء فى التدريبات الجماعية بعد العودة من تونس، ليخرج اللاعب من حسابات الجهاز الفنى، بخلاف خالد بوطيب الذى حصل على اذن من الإدارة لقضاء أجازة العيد فى المغرب مع أفراد أسرته مع استمرار خضوعه للبرنامج التأهيلى.