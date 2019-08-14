شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت: أحمد عبد الرسول مستمر مع الفريق ولا نية لبيعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مسئولو بتروجت أن أحمد عبد الرسول مدافع الفريق ليس للبيع لأى نادٍ مهما كانت الإغراءات المادية نظرًا لرغبة الإدارة فى العودة سريعًا لدورى الأضواء وعدم الاستمرار فى القسم الثانى أكثر من موسم.

وقال مصدر ببتروجت أنه لا نية مطلقًا لدى إدارة النادى فى التفريط فى أحمد عبد الرسول فى الموسم المقبل، مؤكدًا أنه أحد الأعمدة الرئيسية التى يعتمد عليها محمد عودة المدير الفنى للفريق البترولى .

وأكد أن أزمة اللاعبين فى مصر أنهم ينظروا إلى مصلحتهم الشخصية فقط بعيدًا عن مصلحة النادى الذى صنعهم، لذا فإنه بالرغم من أن إدارة بتروجت تتعامل باحترافية مع كل اللاعبين وتترك اللاعب الذى يأتى بمقابل مادى جيد، إلا أننا نترك الحرية لأى لاعب يحبذ الرحيل.

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كان بتروجت قد هبط للقسم الثانى بعدما احتل المركز السادس عشر بجدول الدورى فى الموسم المنقضى برصيد 23 نقطة .

يذكر أن إدارة المصرى البورسعيدى دخلت فى مفاوضات قوية مع إدارة بتروجت من أجل التعاقد مع اللاعب وعرضت 3 ملايين جنيه نظير التعاقد معه، إلا أن إدارة الفريق البترولى تمسكت باستمرار اللاعب معها فى الموسم المقبل .