شكرا لقرائتكم خبر عن صبرى المنياوى: 3 أهداف للإسماعيلى من معسكر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد صبرى المنياوى مدير الكرة بالإسماعيلى أن الجهاز الفنى لديه ثلاث أهداف من معسكر الفريق الذى سينطلق فى مدينة السادس من أكتوبر اعتبارا من اليوم الأربعاء ويتخلله وديات مع فرق حرس الحدود وبتروجيت وكوكاكولا.

ويستعد الفريق لخوض منافسات النسخة الجديدة لبطولة كأس محمد السادس “البطولة العربية” للأندية الأبطال والدورى المصرى اعتبارا من الشهر المقبل.

وأستكمل :”أول أهداف المعسكر تكمن فى الحفاظ على تركيز اللاعبين بجانب تحقيق مزيد من الإستقرار الفنى والوقوف على العناصر التى سيتم الاعتماد على جهودها بشكل أساسى ومن مقاعد البدلاء”.

Advertisements

وأردف مدير الكرة للدراويش :”ثالث الأهداف تكون حول رصد نواقص الفريق والعمل على اكتمالها ،و لم نستقر حتى الآن على اللقاء الودى الرابع الذى نفضل أن يكون أمام فريق من الدورى الممتاز”.

وبسؤاله عن موعد لقاء الذهاب بالإسماعيلية مع أهلى بنى غازى أجاب مدير الكرة للدراويش :”اتحاد الكرة خاطب الاتحاد العربى بشأن تأجيل المباراة إلى يوم 13 سبتمبر بدلا من 6 ولم يصلنا الرد حتى الأن بشكل رسمى”.

وأتم قائلا :”هناك سبب يزيد من صعوبة المباراة وهو المجهول لأننا الدورى الليبى غير مذاع كل مبارياته عبر الشاشات ،لكننا سنتحدث مع مسئولين من تونس للحصول على التسجيلات الخاصة بالفريق”.