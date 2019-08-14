شكرا لقرائتكم خبر عن بطلة أفريقيا للدراجات: تريزيجيه نجمى المفضل وبتابع محمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت البطلة المصرية ابتسام زايد المتوجة مؤخرًا ببطولة أفريقيا للدرجات، عن أن محمود تريزيجيه لاعب المنتخب الوطنى وأستون فيلا الإنجليزى يعد نجمها المفضل فى كرة القدم. وعن محمد صلاح لاعب المنتخب وليفربول الإنجليزى أشارت لاعبة الدراجات إلى أنه من طراز عالمى وفخر وقدوة لكل المصريين، وتتمنى له التوفيق بجانب جميع المحترفين فى الخارج . وعن لاعبها المفضل محليًا وعالميًا أكدت أن كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالى والمنتخب البرتغالى يعد الأقرب إليها وتحب مشاهدة كل المباريات التى يشارك بها، بينما يعد رمضان صبحى لاعب الأهلى هو الأقرب لها محليًا.

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