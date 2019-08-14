الجمباز ينظم الدورة الدولية للمدربين المستوي الأول بالمركز الأوليمبي بالمعادي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، بدء من اليوم الأربعاء 14 اغسطس وحتي 21 من نفس الشهر،الدورة الدولية للمدربين المستوي الأول، وذلك بالمركز الآوليمبي بالمعادي.
يقام كورس الدورة في فروع الجمباز الفني رجال والجمياز الفني آنسات والجمياز الإيقاعي بمشاركة 86 مدرب ومدربة، من دول كروتيا و بلاروسيا و تونس والمغرب والجزائر والصين و ونبيجيريا ولبنان واليمن بالإضافة إلى عدد من المدربين المصريين.
كما يتواجد 5 خبراء للعبة من البرازيل وإنجلترا وكلومبيا وبلغاريا وألمانيا.
يأتى ذلك في إطار خطة الاتحاد المصري للجمباز لتطوير الكوادر والمدربين والإطلاع علي أحدث سبل التدريب فى العالم والإستعانة بأفضل خبراء اللعبة.
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