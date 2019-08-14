شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يطلب استعارة محمد شريف من الأهلى لمدة موسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب مسئولو نادي إنبى، استعارة محمد شريف لاعب النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية. تضمن طلب إنبي للنادي الأهلي إستعارة محمد شريف لمدة موسم واحد. من المقرر أن يحسم مسئولو النادي الأهلي طلب نادي إنبي بإعارة محمد شريف من عدمه ، و إن كان الأقرب هو موافقة الأهلي على رحيل اللاعب الذى أصبح أسير دكة البدلاء فى الفترة الأخيرة.

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