شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 13 / 8 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية العديد من الأخبار المهمة على رأسها غياب التونسى على معلول ظهير أيسر الأهلى عن مران فريقه اليوم بعد المجهود الكبير الذى قام به فى لقاء الأمس أمام "اطلع بره" بطل جنوب السودان، فى الوقت الذى ما زال فيه الزمالك يبحث عن مدير فنى.

على معلول يغيب عن مران الأهلي وانتظام وليد سليمان

تغيب على معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى عن التدريبات الجماعية للفريق المقامة الآن على ملعب مختار التتش بالجزيرة، واكتفى معلول بأداء بعض التدريبات التأهيلية الخفيفة داخل صالة الجيم.

مرتضى منصور: زملكاوى حرض رامون دياز لرفض تدريب الزمالك

أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أن الأرجنتينى رامون دياز كان الخيار الأول لمجلس الإدارة من أجل التعاقد معه لتولى القيادة الفنية للفريق الكروى الأول، خلفًا لخالد جلال.

الاتحاد السكندري يفاوض الأهلي لضم هشام محمد

دخل مسئولو نادى الاتحاد السكندرى فى مفاوضات جادة مع نظرائهم فى الأهلى لضم هشام محمد لاعب وسط الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

اتحاد الكرة: الأمن يحدد موقف الجماهير من مباراة الأهلي وبراميدز

كشف مسئولو اتحاد الكرة عن أن مباراة الأهلي وبيراميدز المقرر لها السبت المقبل فى دور الـ16 لكأس مصر ستقام بدون جمهور.

طاقم حكام إثيوبى لإدارة مباراة الزمالك وديكاداها.. ويصل الخميس

يصل صباح الخميس المقبل إلى القاهرة، طاقم الحكام الإثيوبى المكلف بإدارة مباراة الزمالك وديكاداها الصومالى المقرر إقامتها يوم الجمعة على استاد برج العرب، فى ذهاب دور الـ64 من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

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وفايلر من بين الـ7 مرشحين لتدريب الزمالك.. تعرف عليهم

ضمت قائمة المدربين المرشحون لتولى تدريب الزمالك خلال الفترة المقبل، 7 أسماء تم عرض السير الذاتية لكل منهما على رموز القلعة البيضاء خلال الجلسة التى عقدت صباح اليوم فى مقر النادى بميت عقبة.

وكيل مؤيد العجان: فشل المفاوضات مع الإسماعيلى بسبب ضعف المقابل المادى

كشف وكيل اللاعب السورى مؤيد العجان لاعب فريق الوحدة السورى عن أن فشل المفاوضات مع فريق الإسماعيلى بسبب ضعف المقابل المادى

غضب جماهير الأهلى من مارتن لاسارتى ومطالب برحيله

رغم نجاح الأورجوانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى فى قيادة فريقه للفوز ببطولة الدورى العام، على الرغم من ابتعاد الفريق عن المنافسة فى معظم أوقات الموسم، بالإضافة لفوز الأهلى على الزمالك فى مباراة القمة بنهاية المسابقة، إلا أن الجماهير الحمراء لم تنسى للخواجة توديع الأهلى تحت قيادته لبطولة دورى أبطال أفريقيا بهزيمة مذلة بخماسية نظيفة أمام صن داونز الجنوب أفريقى .