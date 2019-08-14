شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تخسر من السنغال بالبطولة الإفريقية لسيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر منتخب سيدات السلة أمام نظيره السنغال بنتيجة 47/85 فى ثانى مباريات البطولة الأفريقية التى تقام على أرض المنافس وتستمر حتى 18 أغسطس الجاري. من المقرر أن يلتقى المنتخب غدا مع الكاميرون في منافسات دور الـ 16 من البطولة بعد أن أحتل المركز الثالث في مجموعته. Advertisements كان منتخب مصر لكرة السلة سيدات قد خسر أولى المباريات أمام كوت ديفوار بنتيجة 71/67. وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كلا من: أسرار ماجد، وثريا محمد، جنة مصطفى، رنيم محمد، ريم أسامة، فاطمة ممدوح، ريم هشام، منة الله محمد، ميرال أشرف، ندى نافع، نور الله على، وهالة مصطفى .

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