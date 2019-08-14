7 أخبار لا تفوتك اليوم الثلاثاء 13 / 8 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 13 / 8 / 2019 العديد من الأخبار المهمة على رأسها غياب على معلول عن مران الأهلى واقتراب الزمالك من الإعلان عن اسم المدير الفنى للفريق الأبيض خلال الساعات القليلة.

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