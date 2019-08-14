شكرا لقرائتكم خبر عن هدفين و 10 "أسيست" ملخص أرقام أحمد حمودى مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عامين ونصف العام قضاههم أحمد حمودي صانع ألعاب النادي الأهلي السابق داخل جدران القلعة الحمراء بعد فسخ تعاقده اليوم ، باحثاً عن فرصة كلما جاءت عاندها الحظ الذي أدار ظهره للاعب خلال 924 يوماً بالتمام منذ الانضمام إلى الفريق الأحمر في 31 يناير موسم 2017 قادماً من الباطن السعودي بعد صراع كبير بين أهل القمة الأهلي والزمالك على الحصول على خدمات اللاعب.

موهبة كروية توارت على دكة بدلاء النادي الأهلي أو خارج التشكيل طوال تلك الفترة لأسباب فنية رغم تتابع أكثر من مدرب على القلعة الحمراء، ليقرر حمودي في نهاية المطاف أن يفسخ تعاقده مع الفريق الأحمر بالتراضي باحثاً عن فرصة جديدة في نادي آخر.

الموسم الأول لأحمد حمودي مع النادي الأهلي كان في عام 2017، وشارك صانع ألعاب الأهلي في 5 مباريات بالدوري العام، 3 لقاءات في كأس مصر، و5 مباريات أخرى في دوري أبطال أفريقيا بمجموع 13 مباراة سجل خلالهم حمودي هدف واحد وصنع 3 أخرى.

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وفي الموسم الثاني لحمودي مع الأهلي شارك اللاعب في 10 مباريات بالدوري العام، ومباراة واحدة في كأس مصر، و6 لقاءات بدوري أبطال أفريقيا، بإجمالي 17 مباراة وسجل حمودي هدف واحد وصنع 6 أهداف .

أما الموسم الماضي فلم يشارك أحمد حمودي مع الأهلي سوى في 8 مباريات فقط بواقع 4 لقاءات في الدوري العام ومثلهم في دوري أبطال أفريقيا، اكتفى حمودي بصناعة هدف واحد ولم يسجل.

وجاءت إجمالي أرقام حمودي مع الأهلي في عامين ونصف بواقع 38 مباراة سجل هدفين فقط وصنع 10 أهداف.