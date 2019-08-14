شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 13 / 8 /2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادي الزمالك اليوم الثلاثاء العديد من الاخبار منها ..عرض مرتضى منصور للمدربين المرشحين لقيادة الفريقي..وعودة فرجاني ساسي للتدريبات استعدادًا لمواجهة بطل الصومال ديكاداها يوم الجمعه.

صور ..الزمالك يختتم مرانه استعدادًا لديكاداها بطل الصومال

http://www.youm7.com/4374062

اختتم نادي الزمالك مرانه اليوم الثلاثاء على ملعبه بميت عقبة استعدادًا لمواجهة ديكاداها بطل الصومال، يوم الجمعة المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار ذهاب دور الـ64 من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

فرجانى ساسى ينتظم فى تدريبات الزمالك بعد انتهاء إجازته

http://www.youm7.com/4373991

انتظم الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك، فى التدريبات الجماعية لفريقه المقامة حاليًا على ملعب النادى بميت عقبة، وذلك بعد انتهاء الإجازة الطويلة التى حصل عليها اللاعب.

مرتضى منصور: زملكاوى حرض رامون دياز لرفض تدريب الزمالك

http://www.youm7.com/4373922

أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أن الأرجنتينى رامون دياز كان الخيار الأول لمجلس الإدارة من أجل التعاقد معه لتولى القيادة الفنية للفريق الكروى الأول، خلفًا لخالد جلال.

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ستانوفيتش وفايلر من بين الـ7 مرشحين لتدريب الزمالك.. تعرف عليهم

http://www.youm7.com/4373892

ضمت قائمة المدربين المرشحون لتولى تدريب الزمالك خلال الفترة المقبل، 7 أسماء تم عرض السير الذاتية لكل منهما على رموز القلعة البيضاء خلال الجلسة التى عقدت صباح اليوم فى مقر النادى بميت عقبة.

قاد مكابى الإسرائيلى والقادسية السعودى.. 9معلومات عن ستانوفيتش المرشح لقيادة الزمالك

http://www.youm7.com/4373882

بعد أن أصبح الصربي ألكسندر ستانوفيتش المدير الفنى السابق لفريق القادسية السعودى، أقوى المرشحين لتولى قيادة نادى الزمالك خلال الفترة المقبلة، خلفًا لخالد جلال الذى تمت إقالته.

9 زملكاوية يختارون مدرب الزمالك الجديد.. تعرف عليهم

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عقد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك جلسة مع 9 من رموز نادى الزمالك، لاختيار المدير الفنى الجديد الذى سيخلف خالد جلال، والذى تمت إقالته على خلفية خسارة الفريق الأبيض لبطولة الدورى العام.

"المستحقات" سر جلسة فيريرا مع مسئولى الزمالك فى البرتغال

http://www.youm7.com/4373549

استغل مسئولو نادى الزمالك، الجلسة التى عقدت مع البرتغالي جيسفالدو فيريرا المدير الفني السابق للفريق الأبيض، خلال الأيام الماضية فى البرتغال، من أجل التفاوض حول حل أزمة مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادى.

طاقم حكام إثيوبى لإدارة مباراة الزمالك وديكاداها.. ويصل الخميس

http://www.youm7.com/4373904

يصل صباح الخميس المقبل إلى القاهرة، طاقم الحكام الإثيوبى المكلف بإدارة مباراة الزمالك وديكاداها الصومالى المقرر إقامتها يوم الجمعة على استاد برج العرب، فى ذهاب دور الـ64 من بطولة دورى أبطال أفريقيا.