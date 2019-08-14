عبدالحفيظ لمصراوي: مؤمن زكريا خارج قائمة الأهلي.. وإنبي يريد محمد شريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في النادي الأهلي، أن مؤمن زكريا لاعب وسط الفريق، لن يتم قيده في قائمة الفريق حاليا، بسبب الإصابة.

وقال عبدالحفيظ لـ"الخليج 365" "مؤمن زكريا يعاني من إصابة تمنع تواجده مع الفريق خلال الأشهر المقبلة".

وواصل "يوم 4 سبتمبر المقبل سوف يتم عرض مؤمن زكريا على الطبيب الألماني، سيتم اخضاعه لفحوصات طبية شاملة من أجل الوقوف على حالته بالشكل الأمثل".

واستمر "عقدنا جلسة مع مؤمن زكريا وشرحنا له الموقف بالكامل، ننتظر نتائج التقرير الطبي عندما يُعرض على الطبيب الألماني لمعرفة حجم الإصابة وطريقة التأهيل".

وتابع "لن يتم قيد مؤمن زكريا في قائمة الفريق الحالية، سوف ننتظر موقفه وبحث قيده يناير المقبل وفقا لحالته الصحية وقتها".

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وكان مؤمن زكريا قد عاد للنادي الأهلي من جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة بعدما فسخ تعاقده مع نادي أحد السعودي بالتراضي.

وفضل نادي أحد السعودي عدم استمرار مؤمن زكريا مع الفريق بعد تعاقده معه على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر بسبب الإصابة التي كان يُعاني منها اللاعب في ذلك الوقت.

وقام النادي الأهلي بقيد 26 لاعبا في قائمته، ويتبقى 4 أماكن فقط لا غير، وبالتالي تأكد عدم قيد مؤمن زكريا خلال الفترة المقبلة.

وفيما يخص موقف محمد شريف قال عبدالحفيظ "بالفعل هناك عرض رسمي من جانب نادي إنبي لاستعارة اللاعب، ندرس الأمر في الوقت الحالي".

وخرج محمد شريف الذي انضم للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير 2018 من صفوف وادي دجلة، من قائمة الفريق الأفريقية الحالية.