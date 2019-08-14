دوري الأبطال.. تأهل صعب لأياكس.. وبورتو وبازل وسيلتيك يودعون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد الشريف:

انتهت مباريات الدور التمهيدي الثالث من دوري أبطال أوروبا مساء اليوم، الثلاثاء، لتشهد على تأهل صعب لأياكس الهولندي للتمهيدي الأخير بعد التفوق على باوك اليوناني.

يوم الأربعاء شهد إقامة جميع مباريات العودة من التمهيدي الثالث، حيث تفوق خلالها أياكس على باوك بثلاثة أهداف لاثنين في هولندا، بعد التعادل ذهابًا في اليونان بهدفين لكل فريق.

وشهدت جولة الإياب، خسارة سيلتيك الأسكتلندي أمام ضيفه كلوج الروماني بأربعة أهداف لثلاثة، بعد أن انتهت مواجهة الذهاب في بلجيكا بهدف لكل فريق.

كما ودع بورتو البرتغالي منافسات دوري الأبطال بعد خسارته الكبيرة على أرضه أمام كراسنودار الروسي بثلاثة أهداف لاثنين، رغم تفوقه ذهابًا في روسيا بهدف نظيف.

وخرج بازل السويسري من المنافسة أيضًا بعد خسارته أمام لاسك النمساوي بثلاثة أهداف لواحد في النمسا، بعد أن خسر على أرضه أيضًا بهدفين لهدف.

وتأهل أبويل نيقوسيا القبرصي إلى الدور القادم بعدما أقصى كاراباغ الأذري بالفوز عليه إيابًا بهدفين نظيفين، بعد الخسارة ذهابًا في أذربيجان بهدفين لواحد.

وتقدم روزنبيرج النرويجي إلى الدور التأهيلي الأخير بعدما كرر فوزه على ماريبور السلوفيني بثلاثة أهداف لواحد، وهي نفس نتيجة الذهاب بينهما في سلوفينيا.

وودع دينامو كييف الأوكراني المنافسة بعدما تعادل مع كلوب بروج البلجيكي بثلاثة أهداف لكل فريق في أوكرانيا، في الوقت الذي تفوق فيه ممثل بلجيكا على أرضه في الذهاب بهدف نظيف.

وصعد ريد ستار الصربي للدور المقبل بعدما أقصى كوبنهاجن الدنماركي بركلات الترجيح بنتيجة 7-6، بعدما تعادلا في الجولتين بهدف لكل فريق.

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واستطاع أولمبياكوس اليوناني أن يتأهل أيضًا للدور المقبل، بفضل تفوقه في الإياب باليونان على باشاكشهير التركي بهدفين نظيفين، بعد الفوز عليه في تركيا بهدف نظيف في الذهاب.

وتقدم دينامو زغرب الكرواتي للدور التالي بعدما فاز خارج أرضه على فرينكفاروزي المجري بأربعة أهداف نظيفة بالإياب، عقب فوزه ذهابًا بهدف نظيف في كرواتيا.

وتنتقل الأندية التي ودعت دوري الأبطال من الدور التمهيدي الثالث للعب في دور المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي مباشرة.

أما الأندية الصاعدة إلى التمهيدي الأخير في دوري الأبطال، فستكون مواجهاتهم المقبلة كالتالي -حسب القرعة التي أجريت منذ عدة أيام-:

دينامو زغرب الكرواتي ضد روزيبرج النرويجي

كلوج الروماني ضد سلافيا براج التشيكي

يونج بويز السويسري ضد ريد ستار الصربي

أبويل نيقوسيا القبرصي ضد أياكس الهولندي

لاسك النمساوي ضد بروج البلجيكي

أولمبياكوس اليوناني ضد كراسنودار الروسي