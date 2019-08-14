تقرير.. "الحلم السعودي" يُحاصر تشافي في دوري أبطال آسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

انتهت منافسات دور الـ16 لدوري أبطال أسيا بتأهل 8 أندية لدور ربع النهائي، والذي يشهد تواجد 3 أندية سعودية، وثنائي ياباني وأخر صيني، بجانب فريق قطري وحيد.

ونجح فريق الهلال السعودي في تجاوز نظيره أهلي جدة بدور الـ16، بعدما فاز ذهابا بنتيجة 4-2، وخسر إيابا بنتيجة 1-0، بينما تأهل السد القطري بعدما أطاح بمواطنه الدحيل بالفوز 3-1 في الإياب بعد التعادل 1-1 في الذهاب.

وكان الثنائي السعودي النصر والاتحاد قد تأهلا من قبل لربع النهائي بعد تجاوز الوحدة الإماراتي وذوب آهن اصفهان الإيراني في وقت سابق، وذلك فيما يخص صراع غرب أسيا نحو النهائي.

مواجهات ربع النهائي

يلعب الهلال السعودي ونظيره الاتحاد، والفائز يلتقي بالمتأهل من مباراة السد القطري والنصر السعودي.

أما الجانب الخاص بشرق أسيا، فمن المقرر أن يلعب جوانزو الصيني مع كاشيما الياباني، وشنجاهاي الصيني مع اوراوا ريد دياموندز الياباني.

الحلم السعودي

ومنذ عام 2005 لم ينجح أي فريق سعودي في التتويج بدوري أبطال آسيا، وبتواجد 3 أندية في ربع نهائي البطولة الحالية، أصبحت الفرصة كبيرة لوجود أحدهم في النهائي أملا في تحقيق اللقب الغالي.

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اتحاد جدة هو أخر نادي سعودي تُوج بدوري أبطال آسيا عام 2005 وشارك في كأس العالم للأندية وقتها في اليابان.

أما الهلال السعودي، تأهل لنهائي نسخة عام 2017 لكنه لم ينجح في التتويج باللقب وخسر النهائي لصالح اوراوا ريد دياموندز الياباني.

ويأمل النصر في التأهل للنهائي وخطف أول لقب في تاريخ النادي المُلقب بـ"العالمي".

تشافي

يتطلع الإسباني تشافي هيرنانديز قائد برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق، للوصول للنهائي والتتويج بأول بطولة قارية في تاريخه كمدير فني.

وصرح تشافي بعد تأهل فريقه لربع نهائي دوري أبطال آسيا " لا أشعر بالضغط في عملي وأنا أريد النجاح ومازلت في بداية مسيرتي التدريبية وهدفي المساعدة في تطور اللاعبين من أجل تحقيق المزيد من الانتصارات".

السد القطري سبق وتوج بدوري أبطال آسيا عام 2011، ويحلم باللقب الثالث في مسيرته واستعادة اللقب الغائب منذ 8 سنوات.