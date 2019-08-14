الإسماعيلي يقترب من استعارة مؤيد العجان

يقترب نادي الإسماعيلي من ضم الظهير الايسر السوري مؤيد العجان لاعب الوحدة السوري ولاعب الزمالك السابق، علي سبيل الإعارة لمدة موسم واحد. كان الإسماعيلي قد عرض 100 ألف دولار علي الوحدة السوري لاستعارة العجان بالإضافة إلي 100 ألف آخري للاعب، ولكن فريق الوحدة يريد 150 ألف دولار. ألف دولار. ورفض الوحدة بيع اللاعب نهائيا للإستفادة المادية أكثر منه كل موسم. ويعاني فريق الإسماعيلي من أزمة كبيرة في مركز الظهير الأيسر خاصة بعد رحيل اللاعب طارق طه لصفوف بيراميدز.

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