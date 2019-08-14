الجودو في المغرب للمشاركة في دورة الألعاب الإفريقية

غادرت اليوم الثلاثاء بعثة المنتخب الوطنى للجودو متجهة إلى مدينة الرباط المغربية للمشاركة فى دورة الألعاب الأفريقية الـ12 التى تقام خلال الفترة من 19 وحتى 31 أغسطس الجارى. أغسطس الجارى. وسوف تقام منافسات الجودو خلال الفترة من 16 وحتى 18 أغسطس بسبب إقامة بطولة العالم بالعاصمة اليابانية طوكيو من 20 أغسطس وحتى الأول من سبتمبر المقبل، حيث يجرى وزن اللاعبين يوم 16 على أن تقام المنافسات يومى 17 و18 أغسطس. طوكيو من 20 أغسطس وحتى الأول من سبتمبر المقبل، حيث يجرى وزن اللاعبين يوم 16 على أن تقام المنافسات يومى 17 و18 أغسطس. وتشارك مصر فى الدورة ببعثة تضم 19 فردا منهم 15 لاعبا ولاعبة.

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