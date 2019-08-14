تعرف على مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا كاملة

أسدل الستار اليوم الثلاثاء، على منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، بتأهل 8 فرق إلى ربع نهائي البطولة القارية، من بينهم 4 أندية عربية تنافس بقولة على اللقب الآيسوي.
وتأهلت 4 أندية عربية إلى ربع نهائي دوريأبطال آسيا، وهي الهلال والاتحاد والنصر من السعودية والسد القطري.
بالإضافة إلى كلا من: أوراوا الياباني، شنغهاي الصيني، كاشيما الياباني، جوانزو الصيني.
وفيما يلي مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا كاملة:
النصر السعودي X السد القطري يوم 26 أغسطس في السعودية، والإياب 16 سبتمبر في الدوحة.
الهلال السعودي X الاتحاد السعودي يوم 27 أغسطس، والإياب 17 سبتمبر.
شنغهاي الصيني X أوراوا الياباني يوم 27 أغسطس في الصين، والإياب 17 سبتمبر في اليابان.
جوانزو الصيني X كاشيما الياباني يوم 28 أغسطس في الصين، والإياب 18 سبتمبر في اليابان.
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