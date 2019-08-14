الإسماعيلي يعلن عن قائمة الفريق المتجهه إلى 6 أكتوبر

أعلن محمود جابر المدير الفني للإسماعيلي عن قائمة الفريق المتجهة إلى 6 إكتوبر صباح غد الإربعاء للدخول في معسكر مغلق قبل خوض منافسات الموسم الجديد بجانب البطولة العربية.
وجاءت القائمة كالتالي..
في حراسة المرمي: محمد فوزى، محمد مجدى، ايمن رجب، كمال السيد
في خط الدفاع: باهر المحمدى،محمد مجدى ، ريتشارد بافور، محمد هاشم، ابراهيم ابو اليزيد، محمد عمار، أحمد أيمن، أسامة إبراهيم، حمد الزوى،أحمد فتحى كاستيلو
في خط الوسط: عماد حمدى، عمر الوحش، محمود عبد العاطى دونجا، نادر رمضان، محمد بيومى، محمدالضرف، مصطفى فارس، محمد صادق، عبد الرحمن مجدى، هُمام طارق، وجية عبد الحكيم، أحمد مدبولى، مدحت فقوسة، خليل نيمار ، بيكيتي سيلفا
في خط الهجوم: بينسون شيلونجو، شكرى نجيب، محمد الشامى، حازم مرسى، محمد حمدى زكى
ويستعد الفريق لخوض منافسات النسخة الجديدة لبطولة كأس محمد السادس “البطولة العربية” للأندية الأبطال والدورى المصرى اعتبارًا من الشهر المقبل وبطلوة كأس مصر.
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