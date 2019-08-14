رياضة | قبل لقاء السوبر الأوروبي.. ماذا قدم محمد صلاح ضد تشيلسي (أرقام)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل لقاء السوبر الأوروبي.. ماذا قدم محمد صلاح ضد تشيلسي (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي لخوض مواجهة نارية ضد فريقه السابق تشيلسي، مساء الأربعاء، في كأس السوبر الأوروبي، علي ملعب "فودافون آرينا" بتركيا.

ويتطلع محمد صلاح لقيادة ليفربول للفوز على تشيلسي والتتويج بكأس السوبر الأوروبي للمرة الرابعة في تاريخ الريدز، حيث سبق وتوج الفريق بلقب البطولة 3 مرات أعوام (1977 – 2001 – 2005).

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير كل ما قدمه محمد صلاح ضد تشيلسي قبل لقاء السوبر الأوروبي :-

- خاض محمد صلاح 9 مباريات ضد تشيلسي بواقع (5 مباريات مع ليفربول – 4 مباريات مع بازل السويسري).

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- لعب الفرعون المصري ضد تشيلسي 4 مباريات بالدوري الإنجليزي، ومباراتين في دوري أبطال أوروبا، ومباراتين في الدوري الأوروبي، ومباراة في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

- أول مباراة لـ"صلاح" ضد تشيلسي، كانت خلال احترافه في بازل السويسري، وأقيمت يوم 18 سبتمبر 2013 في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وفاز الفريق السويسري 2/1، وسجل النجم المصري هدفًا.

- فازت الأندية التي لعب لها "صلاح" في 3 مباريات ضد تشيلسي (انتصارين مع بازل – انتصار مع ليفربول، وخسرت 4 مباريات ( 2 بازل – 2 ليفربول)، وحسم التعادل مباراتين.

- سجل محمد صلاح 5 أهداف في شباك تشيلسي (3 أهداف لبازل – هدفين لليفربول)، ولم يصنع أهداف خلال مبارياته ضد البلوز، بينما حصل على بطاقة صفراء وحيدة.

- آخر مباراة لمحمد صلاح ضد تشيلسي كانت مع ليفربول في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية يوم 26 سبتمبر 2018، وخسر الريدز 2-1، وشارك "مو" لمدة 3 دقائق فقط خلال اللقاء.