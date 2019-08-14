رياضة | أخبار برشلونة اليوم.. باريس يحدد شرطه لبيع نيمار وصدمة في البرسا بسبب ميسي وخطة محكمة لضرب الريال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار برشلونة اليوم.. باريس يحدد شرطه لبيع نيمار وصدمة في البرسا بسبب ميسي وخطة محكمة لضرب الريال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الثلاثاء 13 أغسطس، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الكروي بالنادي الكتالوني، أبرزها آخر المستجدات فيما يتعلق بالمفاوضات لضم البرازيلي نيمار.

وإليكم أهم أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 13 - 8 - 2019:-

3 عروض دفعة واحدة من برشلونة لضم "نيمار"

كشفت تقارير إعلامية إسبانية عن أن نادي برشلونة قدم 3 عروض رسمية لباريس سان جيرمان لضم البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، تم تجاهل أحد العروض المقدمة من النادي الكتالوني.

وقال الصحفي البرشلوني الموثوق به "جيرارد روميرو" في تصريحات لإذاعة " RAC 1" قدم برشلونة 3 عروض لباريس سان جيرمان لضم "نيمار"، واحد تم تجاهله من باريس، أما العرضان الاخران هما، إعارة مع الشراء الإلزامي الموسم المقبل، والثاني ضم اللاعب مقابل 100 مليون يورو بالإضافة لـ كوتينيو وراكيتيتش.

وأكد "روميرو" أن باريس سان جيرمان رفض إعارة "نيمار" لبرشلونة مع أحقية الشراء الصيف المقبل، بينما يدرس العرض الثاني والذي يتضمن الحصول علي 100 مليون يورو بالإضافة لخدمات الثنائي كوتينيو وراكيتيتش.

ويعتقد "روميرو" أن إعلان "نيمار" رغبته في الإنتقال لبرشلونة سوف يساهم بشكل كبير في حسم الصفقة للنادي الكتالوني، مؤكدًا أن المقربين من اللاعب البرازيلي متفائلين بعودته للبارسا بعد إجتماع اليوم بين مسؤولي الناديين.

رسميا.. سان جيرمان يفرض شرطه على برشلونة لبيع "نيمار"

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء، عن كواليس الاجتماع الذي عُقد بين مسؤولي باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني لمناقشة قضية نيمار جونيور.

وأعلن نيمار رغبته بشكل صريح في مغادرة باريس سان جيرمان وأنه يريد العودة مجدداً إلى برشلونة في ظل ترقب من مسؤولي البارسا وريال مدريد.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن الاجتماع انتهى بدون اتفاق بين الطرفين وقد أصبحت وجهات النظر بينهما متباعدة بشكل كبير.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إدارة باريس سان جيرمان قد طلبت سيميدو وفيليب كوتينيو بالإضافة إلى مبلغ 100 مليون يورو من أجل بيع نيمار لبرشلونة.

والجدير بالذكر أن نيمار قد انتقل في 2017 إلى باريس سان جيرمان قادماً من تجربة كانت ناجحة مع برشلونة الإسباني في صفقة أثارت جدل واسع بين جماهير النادي الكتالوني.

باريس يرفض عرض برشلونة.. ويحدد شروطه لبيع نيمار

رد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على عرض برشلونة المبدئي بعد نهاية الاجتماع مساء اليوم بين الناديين في العاصمة باريس.

وقدم برشلونة على طاولة باريس لاعب وسط الفريق كويتيو + 100 مليون يورو إلا أن باريس رفض العرض وطلب من برشلونة كوتينيو + 140 مليون يورو .

وكان وفد من برشلونة قد سافر في الصباح إلى العاصمة الفرنسية باريس لعقد مفاوضات رسمية مع مسئولي النادي لحسم صفقة التعاقد مع نيمار.

"كوتينيو" يبتعد عن باريس سان جيرمان

كشف كيا جواربشيان وكيل أعمال البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب برشلونة الإسباني عن عرض جديد تلقاه للحصول على خدمات اللاعب وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال جواربشيان في تصريحات صحفية: "أنا لست في باريس وحالياً متواجد في لندن والآن يوجد عرض بايرن ميونيخ فقط لضم كوتينيو من برشلونة".

وأشار جوارشيان"في تصريحاته إلى أن عرض بايرن ميونيخ عبارة عن استعارة خدمات كوتينيو لمدة عامين مع خيار الشراء.

الجدير بالذكر أن كوتينيو كان قريباً من العودة إلى الدوري الانجليزي وبالتحديد ناديي توتنهام وآرسنال لكن المفاوضات لم تنجح تزامناً مع إغلاق سوق الانتقالات في انجلترا.

Advertisements

برشلونة يقدم عرضاً رسمياً لباريس لضم نيمار

قدم نادي برشلونة الإسباني أول عرض رسمي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي لحسم التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال الصيف الجاري.

وسافر وفد من نادي برشلونة في الساعات الماضية إلى باريس لتقديم أول عرض رسمي لسان جيرمان للتفاوض في صفقة التعاقد مع نيمار.

وعرض برشلونة على باريس سان جيرمان الثنائي كوتينيو + راكيتيتش + 100 مليون يورو نظير التعاقد مع البرازيلي نيمار وهو الأمر الذي تتم مناقشته في الساعات الحالية.

تطور مثير في عودة نيمار إلى برشلونة

تطورت مفاوضات انتقال البرازيلي نيمار دا سليفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالت الصيفية.

وذكر برنامج "ElChiringuito"أن المحامي الذي دفع الشرط الجزائي لنيمار في صيف 2017، كي ينتقل اللاعب البرازيلي إلى سان جيرمان يتواجد لليوم الثاني في ملعب الكامب نو.

وانتقل نيمار من برشلونة إلى سان جيرمان في صيف 2017، مقابل 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد نيمار مع البرسا.

مفاجأة صادمة لبرشلونة عن ميسي

أكدت تقارير إعلامية إسبانية اليوم الثلاثاء أن الأرجنيتني ليونيل ميسي نجم برشلونة لن يلحق بأول مباريات البارسا في الموسم الجديد.

وقال الصحفي والإعلامي أدريا ألبيتس إن ميسي لا يتطلع لمباراة السان ماميس أمام أتليتك بلباو، ومؤكد بنسبة كبيرة عدم مشاركته في أولى جولات برشلونة في الليجا الإسبانية.

وتابع: "الأرجنتيني لم يصل لجاهزية 100% ويعمل على التعافي للمشاركة في مباراة بيتيس بالكامب نو، في ثاني الجولات بالليجا هذه فكرته وفكرة أطباء النادي، لكن في النهاية سنرى".

وكان ميسي تعرض لإصابة في ساقه اليمنى أبعدته عن جولة الولايات المتحدة الأمريكية والتي خاض خلالها البارسا مباراتين أمام نابولي الإيطالي استعدادا للموسم الجديد.

نيمار يبلغ باريس بالرحيل إلى برشلونة.. وطلب مفاجئ من الريال

كشفت تقارير صحفية إسانية اليوم الثلاثاء أن نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان قرر الرحيل إلى برشلونة هذا الأسبوع، وأبلغ إدارة ناديه بهذا الأمر.

ووفقا لصحيفة سبورت الكتالونية فإن نيمار يضغط على باريس سان جيرمان بقكل قوة للخروج هذا الأسبوع نحو برشلونة الذي يتقدم في المفاوضات وسيُقدم لاعبين بالإضافة إلى دفع الأموال.

وتابعت الصحيفة أن ريال مدريد الذي ينافس بقوة لضم نيمار طلبوا من باريس سان جيرمان بعض الوقت لحسم عمليات البيع لديهم وخاصة الويلزي جاريث بيل والكولومبي خاميس رودريجيز.

خطة برشلونة الجديدة لخطف نيمار من ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن جوزيف ماريا بارتوميو رئيس برشلونة سيحسم موقف النادي النهائي من التعاقد مع نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة آس الإسبانية أن بارتوميو رئيس برشلونة يجرى اتصالات مكثفة مع البرازيلي أندريه كوري وهو أحد المقربين من نيمار وبيني زهيفي وكيل الأعمال الإسرائيلي الذي كان عاملا أساسيا في انضمام النجم البرازيلي لباريس سان جيرمان.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن بارتوميو رئيس برشلونة سوف يعقد اجتماعا يومي 15 و16 أغسطس الحالي بمدينة ليفربول الإنجليزية مع ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان على هامش اجتماع اللجنة الإقتصادية لأفريقيا ومن المتوقع أن حضور بيني زهيفي الوسيط الإسرائيلي للجلسة.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان اعترف بوجود مفاوضات مع بعض الأندية لبيع نيمار في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.