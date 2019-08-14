رياضة | أهم أخبار ريال مدريد.. انقلاب زيدان على الوافد الجديد ونيمار في مهب الريح وصفقة مدوية في الطريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار ريال مدريد.. انقلاب زيدان على الوافد الجديد ونيمار في مهب الريح وصفقة مدوية في الطريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الثلاثاء الموافق 13 أغسطس 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها صدمة زين الدين زيدان المدير الفني للفريق في يوفيتش ومطالبته بضم ستواني نجم جيرونا. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

فالدانو ينصح ريال مدريد بالابتعاد عن نيمار

يري خورخي فالدانو الإعلامي بمحطة "الأوندا سيرو" الإذاعية الاسبانية أن ريال مدريد لا يحتاج التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وقال "فالدانو" في تصريحات اليوم الثلاثاء: " نيمار لا يبدو مناسبًا لريال مدريد.. والنادي الملكي لا يحتاج خدماته في الوقت الحالي".

وأكد أن ريال مدريد يحتاج لتدعيمات في مركز خط الوسط والدفاع، وليس بحاجة للتعاقد مع البرازيلي نيمار هذا الصيف.

ويكثف نادي ريال مدريد مفاوضاته مع إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل حسم صفقة البرازيلي نيمار.

رودريجيز وماريانو ضحية نيمار في ريال مدريد

أكد الإعلامي الاسباني جوسيب بيدريول مقدم برنامد "التشرينجيتو" أن الإنتقال لريال مدريد لا يزال خيارًا مطروحًا أمام البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وقال "بيدرويول" في تصريحات اليوم: " يمكن أن يذهب نيمار الى ريال مدريد إذا لم يتوصل إلى إتفاق مع برشلونة".

وأكد أن ريال مدريد يحتاج للاستغناء عن الثنائي خاميس رودريجيز وماريانو دياز قبل التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ويتنافس برشلونة وريال مدريد للحصول على خدمات "نيمار" هذا الصيف، ولكن الطلبات المالية الضخمة لنادي باريس سان جيرمان تعطل إتمام أحد الفريقين للصفقة حتي الآن.

وكان نيمار انتقل لصفوف باريس سان جيرمان قادما من برشلونة عام 2017 في صفقة قياسية كلفت خزينة النادي الملكي 222 مليون يورو.

زيدان ينقلب على مهاجم ريال مدريد ويطلب ضم "ستواني"

أكدت صحيفة "دون بالون" الإسبانية، اليوم الثلاثاء، أن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد لم يقتنع بمستوى المهاجم لوكا يوفيتش المنضم هذا الصيف من فرانكفورت آينتراخت الألماني.

وقالت الصحيفة الإسبانية إن يوفيتش قد ترك صورة سلبية عنه خلال الدقائق التي شارك فيها بالمباريات الودية ولم يقنع زيدان كما أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي يرى أن المبلغ الذي تم دفعه له مبالغ فيه بعض الشيء.

وأوضحت الصحيفة أن زيدان يعتبر كريم بنزيما هو المهاجم الأول في الفريق ولكن في نفس الوقت يريد مهاجم قوي متمرس بديلاً للفرنسي لذلك وقع الاختيار على كريستيان ستواني مهاجم جيرونا الإسباني.

وشددت "دون بالون" على أن نادي ريال مدريد لن يجد صعوبة في التعاقد مع ستوني من جيرونا الهابط لدوري الدرجة الثانية فما عليه سوى دفع ما يقرب من 7 ملايين يورو.

وكان ستواني قد انضم إلى جيرونا في يوليو 2017 وقد خاض خلال الموسم المنصرم 34 مباراة في الدوري والكأس حيثُ سجل خلالهم 20 هدفاً.

خطة ذكية من ريال مدريد لضم صفقة مفاجئة

ينتظر الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، بيع الدولي الكولومبي جيمس رودريجيز قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية الحالية حيثُ يرفض "زيزو" أن يبقى اللاعب مع الفريق خلال الموسم الجديد.

وبرفض فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد أن ينتقل رودريجيز إلى أتلتيكو مدريد والتألق مع سيميوني، لذلك يفضل أن يتم نقله إلى فريق آخر بعيداً عن الدوري الإسباني.

وقالت صحيفة "دون بالون" الإسبانية، أن بيريز قد عقد اجتماعاً مع مسؤولي نابولي هذا الأسبوع بشأن صفقة رودريجيز.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن بيريز على استعداد لتقديم رودريجيز وناتشو فيرنانديز من أجل الحصول على خدمات الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي الذي يعد أحد أفضل المدافعين في العالم.

وكان نابولي قد تعاقد هذا الصيف مع اليوناني كوستاس مانولاس من روما وهو الأمر الذي قد يسهل عملية نقل كوليبالي إلى ريال مدريد.

- صفقة مدوية تقترب من مدريد

غاب المهاجم الإسباني رودريجو مورينو اليوم الثلاثاء عن تجريب فريقه فالنسيا في منشآت مدينة باترنا الرياضية، ليؤكد الشائعات التي تشير إلى اقترابه من الانتقال لصفوف أتلتيكو مدريد، وفقاً لما نشرته صحيفة ماركا الرياضية.

وقال المدير العام للنادي، ماتيو أليماني، لوسائل الإعلام إنه سيكون هناك أنباء جديدة بخصوص مستقبل اللاعب صاحب الـ28 عاماً والمولود في ريو دي جانيرو البرازيلية.

ورغم أن موقف فالنسيا المبدئي كان رافضاً للصفقة، يبدو أن التحركات الأخيرة جعلت رودريجو يقترب أكثر من واندا متروبوليتانو.

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وكان رودريجو انتقل لصفوف فالنسيا في صيف 2015 قادماً من بنفيكا البرتغالي، بعدما احترف لمدة موسم في صفوف "الخفافيش" على سبيل الإعارة.

وتبلغ القيمة السوقية للاعب، الذي سجل الموسم الماضي 15 هدفاً مع فالنسياً في 51 مباراة، 50 مليون يورو.

- رونالدو يتغنى بزيدان: "ساعدني كثيرا في الريال"

حرص البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، على مدح الفرنسي زين الدين زيدان مدربه السابق، والمدرب الحالي لريال مدريد، مشيرًا إلى أنه ساعده كثيرًا خلال فترة العمل سويًا مع الفريق الملكي.

وأكد رونالدو خلال تصريحاته لشبكة "DAZN، أن زيدان ساعده كثيرًا قائلا:" زيدان لقد ساعدني كثيرا أقدره بالفعل، والعمل معه جعلني مُعجبًا به بدرجة أكبر مما كنت عليها، نظرًا لطريقته المميزة في الحديث وتوجيه الفريق والطريقة التي عاملني بها".

وتابع "لقد اعتدت أن يقول لي كريس يجب أن تحظى بالراحة؛ لأن الشخص الذي سيُحدث لنا الفارق هو أنت. لقد كان صادقًا وهذا هو السبب لكونه سيظل في قلبي".

ونجح رونالدو في الفوز بـ3 ألقاب لبطولة دوري أبطال أوروبا مع زيدان خلال ولايته الأولى مع ريال مدريد.

-زيدان يرفض طلب بيريز.. ويحدد صانع ألعاب ريال مدريد في الموسم الجديد

أفادت تقارير صحفية فرنسية اليوم أن ريال مدريد يسعى بقوة للتعاقد مع نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكر موقع "لو 10" الفرنسي إن ريال مدريد مازال يتمسك بضم النجم البرازيلي مما جعل النادى الباريسي يطلب أن يستغنى الريال عن لاعبه الإسبانى إيسكو مع مقابل مادى من أجل الموافقة على رحيل نيمار لصفوف مدريد.

وأشارت الصحيفة إلى أن زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد رفض ذلك مبرراً ذلك أن إيسكو هو اللاعب الوحيد الذى يستطيع أن يلعب فى مركز صناعة اللعب.

ويفاضل حالياً نادى باريس سان جيرمان بين كيلور نافاس أو تيبو كورتوا من أحل التنازل عن نيمار لريال مدريد.

- تقارير.. ريال مدريد واثق من حسم صفقة نيمار

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن ريال مدريد واثق من التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان في ظل توترات العلاقة بين النجم البرازيلي وبين إدارة باريس سان جيرمان.

وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية أن نيمار أعرب عن رغبته في الرحيل عن PSG هذا الصيف والعودة إلى برشلونة هي الجهة الأقرب لضمه بينما جاء ريال مدريد في المركز الثاني.

وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن ريال مدريد يسعى لخطف نيمار من برشلونة والفوز بتوقيعه في الميركاتو الصيفي الحالي مؤكدة أن النجم البرازيلي يعتبر هدفًا للملكي منذ فترة طويلة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد تواصل مع المقربين بنيمار في مارس الماضي لمعرفة إمكانية التعاقد معه إلا أن الملكي كان يركز في محاولة التعاقد مع بوجبا في تلك الفترة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه على الرغم من تواصل نيمار مع برشلونة في الوقت الحالي إلا أن فلورنتينو بيريز رئيس الملكي يؤمن بقدرته على التوصل لاتفاق مع PSG بسهولة نظرًا للعلاقة الجيدة بين الناديين.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن العقبة الوحيدة أمام ريال مدريد تتمثل في عدم ثقة النادي بالمحيطين بنيمار ومع ذلك يعمل الملكي على الاتفاق مع نيمار حتى لا يعود إلى برشلونة.

سر هجوم الصحافة الإسبانية على "زيدان"

هاحمت الصحف الإسبانية المدير الفنى الفرنسي لنادى ريال مدريد الإسبانى زين الدين زيدان بعد فترة الإعداد السيئة للريال قبل إنطلاقة الموسم الجديد خلال الساعات المقبلة.

وعنونت صحيفة "آس" الإسبانية قائلة "زيدان فى متاهة"، وأيضاً تحدثت عن طرق اللعب الكثيرة الذى لعب بها زيدان مع الفريق خلال فترة التحضير للموسم الجديد ووصفتها بأنها ليس لها جدوى.

ويذكر أن ريال مدريد أمس قد خسر أمام اى سي روما بركلات الترجيح 5_4 بعد إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ريال مدريد يرفض الانسحاب من صفقة نيمار

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن ريال مدريد رفض فكرة الانسحاب من سباق الصراع على البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت شبكة سكاي البريطانية بأن برشلونة وصل لمراحل متقدمة من المفاوضات في سباق التعاقد مع نيمار، حيث وافق PSG على فكرة دخول النجم البرازيلي فيليب كوتينيو في الصفقة.

وأكدت الشبكة البريطانية أن ريال مدريد نجح في التوصل لاتفاق مع نيمار يفيد بضمه مقابل 36 مليون يورو كراتب سنوي كما أنه عرض 120 مليون يورو بالإضافة إلى نجمه الويلزي جاريث بيل أو الكولومبي خيمس رودريجيز من أجل ضم النجم البرازيلي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت الشبكة البريطانية أن ريال مدريد يطمح في موافقة PSG على العرض من أجل التعاقد مع نيمار في الأيام القليلة المقبلة لكن التقارير المقربة من برشلونة أكدت تصدر برشلونة لسباق التعاقد مع نيمار في الصيف الحالي بناء على رغبة اللاعب نفسه الذي يفضل العودة لصفوف البلوجرانا.