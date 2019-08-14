رياضة | ضربة قاضية لتشيلسي قبل مواجهة ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضربة قاضية لتشيلسي قبل مواجهة ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي أنه قد يفتقد جهود لاعب خط الوسط نجولو كانتي في مواجهة ليفربول المقررة غدًا الأربعاء في اسطنبول في كأس السوبر الأوروبي، وذلك إثر إصابة اللاعب أمس الأول الأحد.

وكان كانتي، الذي غاب في أغلب فترة الاستعدادات للموسم الجديد بسبب مشكلة في الركبة، قد تعرض للإصابة بعد مشاركته من مقعد البدلاء خلال مباراة الفريق أمام مانشستر يونايتد مساء الأحد في المرحلة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بفوز مانشستر 4 / صفر.

وقال لامبارد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الثلاثاء في اسطنبول: "لقد تعرض لإصابة أخرى بسيطة خلال المباراة، وربما تكون هناك خطورة في حالة إشراكه سريعا، لذلك سنقيم الوضع قبل المباراة المقبلة."

وأضاف: "نحن بحاجة إلى اتخاذ قرار بشأنه... يعاني من إصابة بسيطة، لكنها تثير قلقنا، وسيكون علينا اتخاذ القرار بشأنه هذا المساء."

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وكشف لامبارد أن لاعب خط الوسط ويليان الذي تلقى العلاج من إصابة في الفخذ والمدافع أنطونيو روديجر الذي تلقى العلاج من إصابة في الركبة، رافقا الفريق إلى تركيا وربما يحصل أحدهما على فرصة المشاركة.

وقال لامبارد: "ويليان وروديجر متواجدان هنا معنا، ولكنهما في مرحلتين مختلفتين من التعافي.. ويليان ليس بعيدا عن لياقته، فقد تعاف من إصابته، ولكن سيكون من الصعب الدفع به في مباراة حماسية للغاية كهذه... سيعمل خلال هذا الأسبوع على بناء لياقته وسيكون ضمن البدلاء غدا."

وتابع "وضع روديجر متشابه ولكننا شعرنا بأنه من المهم حضورهما معنا لأنهما شكلا جزءا مهما من نجاح الفريق في الموسم الماضي."