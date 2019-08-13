الان تتابع للمرة الثانية.. 3 أندية سعودية في دور ربع النهائي الآسيوي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل إبراهيم آل صالح - الخليج 365
تتواجد أندية الهلال والنصر والاتحاد في دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا وذلك بعد تأهلها على حسابات أندية الأهلي والوحدة الإماراتي وذوب هان الإيراني.
وتجاوز النصر الوحدة الإماراتي بنتيجة 4-3 ذهاباً وإيابا، والاتحاد أخرج ذوب هان الايراني بنتيجة 6-4 ذهابا وإيابا، و الهلال انتصر على الأهلي بنتيجة 4-3 مجموع اللقائين.
وتعد هذه المرة الثانية التي يتواجد 3 أندية سعودية في دور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا منذ استحداث دور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا عام 2009م.
وشهد عام 2012م تواجد 3 أندية سعودية الهلال والأهلي والاتحاد في دور ربع النهائي لأول مرة حيث التقى الهلال بأولسان الكوري وخسر بنتيجة 5-0 مجموع الذهاب و الإياب، وقابل الاتحاد جوانزنهو الصيني وانتصر 5-4 مجموع اللقاءين، واستطاع الأهلي أن يكسب سباهان الإيراني 4-1 نتيجة اللقاءين.
والتقى الاتحاد والأهلي بعدها في نصف النهائي وانتهى اللقاءين بنتيجة 2-1 لصالح الأهلي، ووصل الأهلي النهائي الآسيوي وخسره أمام أولسان الكوري بنتيجة 3-0.
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