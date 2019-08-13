الان تتابع النصر السعودي يواجه السد القطري في أبطال آسيا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
صعد السد القطري إلى دور الثمانية في دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعدما فاز 3-1 على غريمه المحلي الدحيل في قمة قطرية اليوم الثلاثاء.
وكان السد تعادل 1-1 على أرض الدحيل في لقاء الذهاب الأسبوع الماضي لينتصر 4-2 في مجموع المباراتين ويواصل مسيرته.
وتقدم السد 2-صفر بهدفي لأكرم عفيف وعبد الكريم حسن من ركلة حرة في الدقيقتين 20 و34 وقلص إدميلسون جونيور الفارق للدحيل بعد 11 دقيقة من الشوط الثاني.
وسيلعب السد، وهو آخر بطل عربي لآسيا في 2011، مع النصر السعودي الذي تفوق 4-3 على الوحدة الإماراتي في مجموع مباراتي دور الستة عشر.
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