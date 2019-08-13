شكرا لقرائتكم خبر عن سمير عثمان: سأبتعد عن الإعلام والسوشيال ميديا.. وأنتظروا مستوى تحكيمي متميز هذا الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سمير عثمان، رئيس لجنة الحكام، على أن توليه المهمة ليس صعبة ولكن تأتى الصعوبة في المسؤولية نفسها، لافتاً أن هناك تضيحات كثيرة في إنتظار اللجنة وأيضاً الحكام من أجل تحقيق موسم جيد والذي سينطلق في سبتمبر المقبل، وأكد أن العناصر التحكيمية المتواجده على الساحة الكروية يمتلكان أهم عنصران التي تنجب الحكم المتميز وهما نزاهه السمعه واليد والموهبه في إختيار القرار الصحيح، وعلى لجنة الحكام التفرغ التام لدعم هذة الموهبه بكل السبل وأولها ما سيتبدأ به لججنة الحكام الجديدة خلال الساعات القليلة المقبلة، لافتاً أنه ستكون هناك عدالة الإختيار في المباريات.

سمير عثمان - فيس بوك

وفى الوقت نفسه، كشف أنه سيبتعد عن السوشيال ميديا خلال فترة رئاسته للجنةالحكام من اجل التركيز التام، في أنجازز المهمة التي جاء من أجلها في الوقت الحالي، وحتى لا يتأثر بأى إنتقادات من شأنها تسعى لعرقله لتميز التحكيمي الذي يراهن على تواجده في الموسم الكروي الجديد ،وكذلك سيبتعد عن الإعلام الذي كان احد العاملين فيه طوال العامين الماضيين في العديد من القنوات المصرية والعربية، وبعث سمير عثمان خلال منشور له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي «الفيس بوك» رساله أمل إلى جميع القائمين داخل الحياة الكروية، بعدما أكد أن الموسم القادم سيشهد تميز تحكيمي وسيكون بشهاده الجميع.