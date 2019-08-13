شكرا لقرائتكم خبر عن السد القطري إلى ربع نهائي أبطال آسيا بالفوز على الدحيل بثلاثية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم السد مواجهته القطرية مع غريمه المحلي الدحيل وبلغ الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم بالفوز عليه 3-1 الثلاثاء في إياب ثمن النهائي، ليخرج لاعبه السابق الإسباني تشافي هرنانديز منتصرا من أول امتحان له كمدرب للفريق.

ودخل السد لقاء، الثلاثاء، على استاد جاسم بن حمد مع أفضلية التعادل الذي حققه ذهابا خارج ملعبه 1-1، وبالتالي كان يكفيه التعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة للتأهل إلى ربع النهائي.

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وقد نجح في تحقيق الخيار الثاني بفضل ثلاثة أهداف لأكرم عفيف (20) وعبدالكريم حسن (35) وأحمد ياسر (1+90 خطأ في مرماه)، فيما كان هدف الدحيل من نصيب البرازيلي إيدميلسون جونيور (56).

وأكمل الدحيل اللقاء بعشرة اللاعبين في ثوانيه الأخيرة بعد طرد محمد مونتاري.

ويلتقي السد في الدور ربع النهائي النصر السعودي في 26 أغسطس الحالي ذهابا و16 سبتمبر إيابا.

وضمن السد الأهم بالنسبة له وهو اللعب في بطولة العالم للأندية المقررة في الدوحة خلال ديسمبر حتى لو لم يتوج بلقب دوري الأبطال، وذلك لكونه بطلا للدوري القطري.