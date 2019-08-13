شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يتأهل الى ربع نهائي دوري أبطال آسيا بتخطيه أهلي جدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل فريق الهلال السعودي، اليوم، الثلاثاء، إلى دور الثمانية (ربع النهائي) بدوري أبطال آسيا لكرة القدم رغم خسارته بملعبه 1- صفر أمام منافسه أهلي جدة؛ إذ تفوق 4-3 في النتيجة الإجمالية.

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واستفاد الهلال، بطل آسيا مرتين في 1992 و2000، من فوزه 4-2 في لقاء الذهاب بجدة ليتأهل رغم الهزيمة التي تعد الأولى على ملعبه بعد عشر مباريات متتالية بالبطولة.

وسيخوض الهلال مواجهة سعودية أخرى في الدور المقبل أمام الاتحاد الذي أطاح بفريق «ذوب آهان» الإيراني أمس الاثنين.

وسجل عبدالفتاح عسيري، لاعب أهلي جدة، هدف اللقاء الوحيد بتسديدة قرب حدود منطقة الجزاء خدعت الحارس عبدالله معيوف قبل نهاية الشوط الأول.