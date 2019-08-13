شكرا لقرائتكم خبر عن كأس السوبر الأوروبية 2019: صدام إنجليزي خالص للمرة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يلتقي فريقا ليفربول وتشيلسي في نهائي كأس السوبر الأوروبية 2019 مساء الغد في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة على ملعب فودافون أرينا، معقل نادي بشكتاش التركي، وهو الملعب المستضيف لنهائي المسابقة وفقًا لاختيارات الاتحاد الأوروبي.

ويدخل ليفربول هذه المباراة وهو بطل دوري أبطال أوروبا موسم 2018/2019، ليصطدم ببطل الدوري الأوروبي، تشيلسي، في صدام إنجليزي خالص هو الأول من نوعه في كأس السوبر الأوروبية على الإطلاق وعلى مدار 43 نسخة سابقة من البطولة.

ويدخل ليفربول المباراة وهو الطرف المفضل، سواء فنيًا قياسًا بالحالة الفنية الحالية للفريقين، أو تاريخيًا بتتويجه بهذه المسابقة في 3 مناسبات سابقة آخرها في عام 2005 (3-1 ضد سيسكا موسكو)، وهو الفريق الإنجليزي الأخير الذي توج بهذه المسابقة، بينما لا يملك تشيلسي ذاكرة جيدة لهذه المسابقة التي لعبها في 3 مناسبات سابقة، وخسر آخر مناسبتين (2012 ضد أتلتيكو مدريد و2013 ضد بايرن ميونخ).

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ويأمل ليفربول في إضافة بطولة جديدة خلال عام 2019 بجانب دوري الأبطال، وبغرض تعزيز سجله الأوروبي من الألقاب الأوروبية والذي يصل إلى 12 لقباً (6 لدوري الأبطال، 3 لكأس الاتحاد الأوروبي «الدوري الأوروبي حاليًا» و3 للسوبر الأوروبي)، وهو أكثر الأندية الإنجليزية تتويجًا بالألقاب الأوروبية وبفارق شاسع عن أقرب ملاحقيه.

ويسعى ليفربول لتحقيق لقبه الرابع من كأس السوبر الأوروبية ليعادل عدد مرات تتويج ريال مدريد بهذه البطولة (ثالث أكثر الأندية تتويجًا بالبطولة خلف آي سي ميلان وبرشلونة «5 لكل فريق».

ويدخل تشيلسي المباراة بعد خسارة ثقيلة مذلة (4-0 ضد مانشستر يونايتد في البريميرليج) في أول ظهور للفريق تحت قيادة المدرب فرانك لامبارد الذي يعلم تمامًا أن خسارة جديدة ضد ليفربول ستمثل المزيد من الضغوط عليه وعلى فريقه الشاب الذي يريد التغلب على ليفربول لاستعادة الثقة والتوازن مجددًا قبل موسم صعب وشاق منتظر للبلوز.

ولا يملك لامبارد خبرة جيدة مع كأس السوبر الأوروبية كلاعب، فلاعب الوسط الإنجليزي الأسطوري كان حاضرًا في سقوط تشيلسي ضد أتلتيكو مدريد برباعية مقابل هدف في نسخة عام 2012، كذلك الخسارة بركلات الجزاء ضد بايرن ميونخ بعد التعادل 2-2 في الوقت الأصلي لمواجهة عام 2013.

ويلعب المدرب الألماني يورجن كلوب هذه النسخة للمرة الأولى في مسيرته كمدرب، بعد أن توج للمرة الأولى في مسيرته بلقب أوروبي (دوري الأبطال 2019)، ويسعى الألماني لكسر نحسه مع النهائيات بتحقيق الفوز الثاني في ثالث نهائي يخوضه خلال عام 2019 (خسر نهائي الدرع الخيرية الإنجليزية بركلات الجزاء ضد مانشستر سيتي).