شكرا لقرائتكم خبر عن فرجاني ساسي وطارق حامد ينتظمان في التدريبات الجماعية للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الثلاثاء، في تدريبات الفريق عقب عودته إلى القاهرة بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها.

كما شهدت تدريبات الفريق مشاركة طارق حامد، لاعب الوسط، بعد أن حصل على راحة من مران أمس.

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فيما خاض عبدالله جمعة، لاعب وسط الفريق، تدريبات تأهيلية، ولم يشارك في التدريبات الجماعية، حيث حصل على راحة من المران، في ظل رغبة الجهاز الفني بقيادة طارق يحيى في وضع برنامج تأهيلي له لزيادة معدلات لياقته البدنية.

وقاد أيمن طاهر، مدرب حراس مرمى الفريق، تدريبات خاصة للثلاثي محمد عواد ومحمد أبوجبل ومحمد صبحي، واشتمل التدريب على سرعة رد الفعل والمرونة الجسدية، وظهر الثلاثي في حالة حماس شديد.

ويستعد الزمالك لمواجهة «ديكاداها» بطل الصومال في مباراة ذهاب دور الـ64 لدوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها الجمعة المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية.