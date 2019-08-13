شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يلعب الكرة مع ذوي الاحتياجات الخاصة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لبى الدولى المصرى محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزى طلب مجموعة أطفال وصبية، من ذوى الاحتياجات الخاصة بلعب الكرة معهم والتقاط الصور «السيلفى»، في لفتة إنسانية، قبل تدريبات «الريدز» استعدادا لمواجهة تشيلسى في كأس السوبر الأوروبى.

وتقام مواجهة الريدز مع البلوز، في التاسعة مساء غد الأربعاء، ويستضيفها ملعب «فودافون أرينا» في تركيا.

ويخوض الريدز السوبر الأوروبى بعد فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام هوتسبير، فيما توج تشيلسى بلقب الدوري الأوروبى «يوروباليج» بعد الفوز على أرسنال المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى محمد الننى.