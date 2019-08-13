الهلال السعودي يعبر إلى دور الـ 8 بدوري لأبطال آسيا

عبر إلى دور الثمانية ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم رغم هزيمته على ملعبه أمام الأهلي صفر / 1 في المواجهة السعودية الخالصة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء في إياب دور الستة عشر بالبطولة.
وتغلب الهلال على الأهلي في جدة 4 / 2 في مباراة الذهاب، وبذلك يتأهل الهلال إلى دور الثمانية بنتيجة إجمالية 4 / 3.
ومن المقرر أن يخوض الهلال في دور الثمانية قمة سعودية خالصة أخرى، حيث يلتقي اتحاد جدة الذي حسم تأهله أمس الاثنين على حساب ذوب آهن الإيراني.
وأبدى الأهلي تمسكا بأمل العودة عبر مباراة الإياب اليوم، وأنهى الشوط الأول متقدما بهدف سجله عبد الفتاح عسيري في الدقيقة 43، لكنه لم ينجح في تعزيز تقدمه لينهي المباراة محققا فوز بطعم الهزيمة.
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