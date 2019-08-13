شكرا لقرائتكم خبر عن «سيف ومليون ريال».. جائزة المالك الأكثر نقاطاً في مهرجان ولي العهد للهجن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف)

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن في نسختة الثانية، عن جائزة سيف ومليون ريال لمالك الهجن الذي تحصل مطاياه على النقاط الأكثر في المهرجان.

وتُحتسب النقاط في الأشواط العامة لأشواط الإنتاج والسباق الختامي على أن تكون ملكية المطية شخصية بنسبة 100 في المئة.

ويجب على المُشارك تعبئة الاستمارة الخاصة بذلك، مع أحقية المالك في إضافة من تربطه به صلة قرابة من الدرجة الأولى كالأب والأبناء، إذا كانت المطايا تحمل نفس الشعار.

وشددت اللجنة المنظمة على أنها لن تعتمد أي نتائج إلا بعد نهاية المهرجان والتأكد من نتائج كشف المنشطات، حيث ستستبعد جميع نقاط المطايا التي تظهر تحليلاتها إيجابية.

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وأوضح الاتحاد السعودي للهجن آلية الحصول على الجائزة في حال تساوي مالكين أو أكثر في النقاط، إذ يتم الرجوع في هذه الحالة إلى أكثر المتنافسين حصولاً على أفضل توقيت.

ومع قرب انطلاق أشواط سباقات الهجن التنشيطية بميدان الطائف يوم الخميس القادم، من المؤكد أن إعلان الاتحاد السعودي للهجن عن الجائزة سيضيف أهيمة كبيرة لكل شوط من أشواط سباقات المهرجان بالنسبة لملاك الهجن والمضمرين.

ويهدف مهرجان ولي العهد للهجن إلى تأصيل تراث رياضة الهجن وتعزيزها في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية، كما يهدف لأن يكون له عوائد اقتصادية على المجتمع من خلال تنظيم مهرجان ثقافي واقتصادي ورياضي متنوع.

الجدير بالذكر، أن سباقات مهرجان ولي العهد للهجن سوف تنطلق يوم الخميس القادم 14 ذي الحجة 1440هـ الموافق 15 أغسطس 2019م، وحتى يوم الجمعة 15 محرم 1441هـ الموافق 14 سبتمبر 2019م.